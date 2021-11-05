Пушилин раскрыл правду о том, с кем готов договариваться о мире

Так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин дал новое интервью. На этот раз он выступил в эфире одного из российских телеканалов.

Пушилин в интервью рассказал, с кем он готов договариваться о мире на Донбассе. Он отметил, что этот вопрос очень важен и вместе с так называемым «главой «ЛНР» Леонидом Пасечником они готовы вести диалог «со всеми» ради завершения войны на Донбассе, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Мы с моим коллегой, «главой» «ЛНР» Леонидом Пасечником готовы вести диалог со всеми, кто готов разговаривать о мирном урегулировании конфликта. Мы к этому готовы. Весь вопрос в том, готов ли к этому Киев», — заявил Пушилин.

В тоже время он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский перед выборами заявлял, что сделает все для мира на Донбассе, но, по словам Пушилин, эти обещания оказались пустым звуком.

Ранее мы сообщали, что Пушилин отправился получать орден в Россию.