Хто з чоловіків зараз може виїжджати за кордон і які для цього потрібні документи

У такий особливий період діють обмеження на виїзд за кордон військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Однак є певні винятки з правил, які передбачені законом.

Хто може зараз виїхати за кордон, розповідає Первая Лента з посиланням на постанову №57 Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Хто має право виїхати за кордон

За наявності відповідних документів покидати межі України під час воєнного стану мають право такі категорії громадян України:

діти до 18 років;

чоловіки старше 60 років;

чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті.

особи зняті з військового обліку за станом здоров’я;

особи з інвалідністю І-III групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;

чоловіки від 18 до 60 років, які отримали дозвіл на виїзд за кордон за станом здоров’я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, які отримали дозвіл на виїзд за кордон через професію.

Які сімейні обставини дозволяють перетнути кордон

Виїхати за кордон мають право:

батьки, які самостійно виховують дитину або дітей у віці до 18 років;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи;

родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та супроводжують для виїзду за межі України;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи й супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи II групи й супроводжують таких осіб за межі України;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Люди яких професій можуть виїхати за кордон

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал — на навчання чи у відрядження;

водії транспортних суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку — за наявності відповідного документу з військової частини

військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Хто може перетнути кордон з ціллю допомоги ЗСУ

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени), які збирають кошти для допомоги українській армії, організовуючи різні благодійні заходи і представляють країну на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змагання і тренувальних зборах.

Які документи потрібні для виїзду за кордон

Будь-який громадянин України, який перетинає кордон повинен мати при собі внутрішній паспорт (паспорт громадянина України) та закордонний паспорт.

Військовозобов’язаним особам також потрібно мати документи, які підтверджують підставу виїзду.

Окрім зазначених документів для кожної категорії, під час виїзду потрібно мати довідку з ТЦК (це може бути витяг з протоколу ТЦК про ухвалене рішення про відстрочку, висновок ВЛК про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров’я на строк до шести місяців) та військово-облікові документи з записом про відстрочку — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Раніше ПЛ писала про те, як пропонують карати ухилянтів.