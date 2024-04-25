Які кімнатні рослини приваблюють тарганів і як позбутися шкідників

Втім, ніхто по-справжньому не замислюється про першопричину їхньої появи, а це є великою помилкою. Як виявилось, винуватцями цієї проблеми можуть бути деякі кімнатні рослини.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Ukr.Media.

Багато господинь дуже люблять облаштувати дім гарними рослинами. Зазвичай вони обирають те, які мають невеликі розміри та зачаровують своєю красою, наприклад, орхідеї, герань чи фіалки. Однак, вони навіть не підозрюють, що певні види можуть стати причиною появи в будинку тарганів, відомих своєю швидкістю та надокучливістю. Позбутися цих непроханих гостей буває вкрай непросто, тому краще заздалегідь знати, які рослини можуть спричинити такі неприємності.

Які кімнатні рослини приваблюють тарганів

Як виявилось, такі рослини як фітонія, верес, бамбук та папірус можуть стати ідеальним середовищем для розмноження тарганів. Ба більше, навіть популярна серед багатьох орхідея також може спричинити зайві проблеми.

Саме тому з цими кімнатними культурами варто бути акуратнішими та постійно перевіряти потаємні кути.

Також варто пам’ятати, що таргани можуть з’явитися в оселі з різних причин, включаючи їхню любов до залишків їжі у сміттєвих баках. Вони також полюбляють вологі місця, тому важливо підтримувати сухість умивальника.

Щодо сміття, то оптимально його виносити не рідше ніж кожні три-чотири дні, щоб не приваблювати шкідників.

Як позбутися тарганів

Якщо у квартирі все ж завелися «небажані гості», рекомендується використати домашні засоби, які допоможуть їх позбутися.

Хорошими помічниками у боротьбі проти тарганів стануть нашатирний спирт і борні кульки. Крім того, різноманітні ефірні та інші ароматичні олії також можуть бути корисними, оскільки шкідники терпіти не можуть сильних ароматів, які зазвичай приємні для людей.

Раніше ПЛ писала про те, як позбутися стійких плям жиру на кухні.