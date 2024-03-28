Чому у Києві посилять безпекові заходи

Підставою стали загроза проникнення ворожих ДРГ до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис КМВА в Telegram.

Ракетні атаки

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, які спрямовані виключно на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва.

Він зазначив, що про це свідчать останні ракетні удари з мінімальним підльотним часом.

Загроза ДРГ

Також він акцентував увагу на загрозі проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Яке було прийнято рішення

Як розповіли в КМВА, після аналізу отриманої інформації, Рада оборони Києва прийняла такі рішення:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність «пунктів незламності» до використання».

Окремо здійснюватимуть моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

«Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені», — додав Попко.

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