6 корисних порад батькам, які працюють з дому

У такій ситуації допомагає робота на дому. Первая Лента з посиланням на Woman24 ділиться корисними порадами для батьків, як організувати роботу вдома, якщо ви залишились самі з дитиною.

Порада №1

Працюючи вдома з дитиною, в першу чергу, потрібно подбати про безпечний простір для дитини. Адже постійно стежити за малюком буде важко і ви будете відволікатись. Тому варто закрити розетки заглушками, прибрати гострі і колючі предмети, закрити вікна, і надати дитині місце для творчості. Наприклад, наклеїти на шпалери ватман, де він зможе спокійно малювати.

Порада №2

Облаштуйте робочу зону і дайте дитині зрозуміти, що це місце має залишатися недоторканним. Також не варто класти на робоче місце предмети, які пов’язані з малюком.

Порада №3

Налаштуйтесь на робочий лад. Не варто працювати вдома в піжамі, краще одягнутися в щось, що підходить для офісної роботи. Так ви зможете в будь-який момент піти по справах, і для дитини це буде ще одним сигналом, що мама або тато працює.

Порада №4

Розподіліть роботу за пріоритетами. Якщо перед вами стоять задачі, які вимагають концентрації, то найкраще таку роботу виконати, коли малюк спить. Всі дрібні справи, наприклад, перегляд електронної пошти, можна зробити, коли дитина грається поруч з вами.

Порада №5

Працюючи вдома, варто пристосуватися до режиму дня малюка, тим більше, якщо вдень він вже не спить. Для цього краще лягати спати з ним увечері, і раніше прокидатися. Якщо ви будете працювати після того, як дитина заснула, то на наступний день ваша продуктивність буде на низькому рівні.

Порада №6

Найголовніше – приділяйте увагу дітям. Краще відволікатися від роботи на пів години, і грати з малюком в ігри, ніж намагатися весь день працювати, і скаржитись, що дитина вас відволікала.

Раніше ПЛ писала про те, як весело відсвяткувати день народження вдома.