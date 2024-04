Скільки ATACMS США передали Україні у лютому і чому вони зробили це таємно

Ракети увійшли в один з пакетів оборонної допомоги для України на 300 млн доларів, про який повідомили у березні цього року.

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS із дальністю у 190 миль (понад 300 км). Передачу цих ракет Україні у своєму акаунті у соцмережі X (раніше Twitter) також підтверджує посол США в Україні Бріджет Брінк. Про це передає Первая Лента.

The United States this month provided Ukraine with long-range ATACMS at the direction of @POTUS.



It is another message that our commitment to Ukraine’s defense is unwavering.