Скільки ATACMS США передали Україні у лютому і чому вони зробили це таємно

Ракети увійшли в один з пакетів оборонної допомоги для України на 300 млн доларів, про який повідомили у березні цього року.

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS із дальністю у 190 миль (понад 300 км). Передачу цих ракет Україні у своєму акаунті у соцмережі X (раніше Twitter) також підтверджує посол США в Україні Бріджет Брінк. Про це передає Первая Лента.

The United States this month provided Ukraine with long-range ATACMS at the direction of @POTUS.



It is another message that our commitment to Ukraine’s defense is unwavering. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 25, 2024

Видання The New York Times з посиланням на одного з неназваних американських посадовців написало, що Сили оборони України цими ракетами завдали ударів по авіабазі Джанкой у тимчасово окупованому Криму, де зокрема знищили ЗРК С-400, а також «по російських військах у портовому місті Бердянськ».

У виданні зазначили, що ці ракети США відправили Україні «минулого тижня», а оскільки удару по авіабазі у Криму завдали вночі 17 квітня, то йдеться про блискавичну реалізацію ймовірно заздалегідь підготованої операції по знищенню важливого для російських окупантів зенітного ракетного комплексу.

Республіканець Роджер Вікер зазначив, що Україна вкотре довела, що може мати бойові перемоги, коли їй надають правильні інструменти для цього.

«Україна може поставити під приціл будь-який російський об’єкт у Криму, включно з критично важливими складами боєприпасів і палива. Уявіть, якби у них були ці ракети два роки тому», — сказав республіканець в Комітеті зі збройних сил.

Чому ATACMS передали таємно

Водночас секретність передачі далекобійних ракет пояснюється необхідністю неочікуваного удару ЗСУ по окупантах, щоб ворог не мав змоги адаптуватися до ймовірних ударів цими ракетами.

Раніше ПЛ писала про те, чому Захід відмовляється захищати небо України так, як в Ізраїлі.