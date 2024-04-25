Политика

Скільки ATACMS США передали Україні у лютому і чому вони зробили це таємно

Президент США Джо Байден у середині лютого цього року таємно прийняв рішення про поставку Україні одразу понад 100 «нових ракет великої дальності», і також неоголошену кількість касетних боєприпасів.

Арина Марченко Send an email 7 часов ago
0 0

Ракети увійшли в один з пакетів оборонної допомоги для України на 300 млн доларів, про який повідомили у березні цього року.

Ймовірно, йдеться про ракети ATACMS із дальністю у 190 миль (понад 300 км). Передачу цих ракет Україні у своєму акаунті у соцмережі X (раніше Twitter) також підтверджує посол США в Україні Бріджет Брінк. Про це передає Первая Лента.

Видання The New York Times з посиланням на одного з неназваних американських посадовців написало, що Сили оборони України цими ракетами завдали ударів по авіабазі Джанкой у тимчасово окупованому Криму, де зокрема знищили ЗРК С-400, а також «по російських військах у портовому місті Бердянськ».

У виданні зазначили, що ці ракети США відправили Україні «минулого тижня», а оскільки удару по авіабазі у Криму завдали вночі 17 квітня, то йдеться про блискавичну реалізацію ймовірно заздалегідь підготованої операції по знищенню важливого для російських окупантів зенітного ракетного комплексу.

Республіканець Роджер Вікер зазначив, що Україна вкотре довела, що може мати бойові перемоги, коли їй надають правильні інструменти для цього. 

«Україна може поставити під приціл будь-який російський об’єкт у Криму, включно з критично важливими складами боєприпасів і палива. Уявіть, якби у них були ці ракети два роки тому», — сказав республіканець в Комітеті зі збройних сил.

Чому ATACMS передали таємно

Водночас секретність передачі далекобійних ракет пояснюється необхідністю неочікуваного удару ЗСУ по окупантах, щоб ворог не мав змоги адаптуватися до ймовірних ударів цими ракетами.

Раніше ПЛ писала про те, чому Захід відмовляється захищати небо України так, як в Ізраїлі.

теги
Арина Марченко Send an email 7 часов ago
0 0

Материалы по теме

Натякає на війну? Президент Сербії опублікував загадковий допис про «загрозу національним інтересам»

4 недели ago

Як за останні роки змінилася політика Макрона щодо України і Росії

25 марта, 2024

Джонсон озвучив терміни надання допомоги України

22 марта, 2024

Не лише Франція: які країни можуть погодитись на розміщення своїх військ в Україні

20 марта, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button