Зеленский провел встречу с президентом Греции — говорили об обороне и экономике

Зеленский провел встречу с президентом Греции — говорили об обороне и экономике

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03.11.2022 17:27

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу, которая находится в Украине с визитом.

Глава Украинского государства встретил греческую коллегу на крыльце Мариинского дворца, после чего состоялись переговоры между делегациями двух стран, сообщает Укринформ со ссылкой на предоставленное пресс-службой ОП видео.

По итогам переговоров прошла пресс-конференция президентов.

«Рад сегодня приветствовать Вас в Украине. Рад приветствовать во время, когда мы все – не только украинцы, все европейцы, нуждаемся в максимальном единстве и максимальном взаимодействии. Вызовы и кризисы, которые вызваны российской агрессией, это угроза каждому на нашем континенте. И только вместе мы можем вернуть безопасность не только Украине, вернуть безопасность всей Европе и гарантировать мир», – отметил Зеленский во время общения со СМИ.

Он также подчеркнул, что переговоры с Президентом Греции были очень содержательные и важные для двух государств.

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"Мы действительно вместе работаем с греческой стороной, чтобы как можно быстрее закончить эту войну, закончить российскую преступную агрессию и вернуть нормальную жизнь в Украину. Именно с этой целью мы развиваем наше сотрудничество в оборонной, политической, экономической, гуманитарной сферах", — добавил Президент.

Как сообщалось, Президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос 3 ноября находятся с визитом в Киеве.

По материалам: Укринформ