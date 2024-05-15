Для чого досвідчені дачники обривають квіти полуниці

Хтось вважає, що це марна трата часу, інші ж запевняють, що це допомагає зібрати великий врожай.

Навіщо потрібно обривати квіти у полуниці, розповідає Первая Лента з посиланням на Pixel.

По-перше, видалення квітів проводиться тільки на тих кущах, з яких дачник хоче одержати нову розсаду. Робиться це для розведення сорту, який сподобався.

Після того, як обривається бутон, кущ спрямовує всі сили на зростання вусів.

Втім, з одного куща не варто збирати більше 1-2 нових паростків. Досвідчені дачники запевняють, що що найсильніші та найрозвиненіші паростки — це перші від материнського куща розетки.

По-друге, частина городників вважають, що полуниця потребує такого догляду в перший рік висадки. Обірвавши первоцвіт, можна підвищити шанс на приживання молодих рослин і зібрати багатий урожай у майбутньому.

А ще квіти обривають, якщо бутони почали чорніти.

Раніше ПЛ писала про те, як за допомогою старих капронових колготок збільшити врожай полуниці.