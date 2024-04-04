НАТО прийняло рішення про створення місії в Україні: що це означає і чого очікувати найближчим часом
Країни НАТО домовились про створення спільної місії в Україні.
Таким чином, Північноатлантичний альянс зможе використати більше можливостей для підтримки країни.
Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на брифінгу за підсумками планового засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Телеграф».
Він наголосив, що створення місії не означає прямого вступу НАТО до збройного конфлікту.
Місія НАТО в Україні
«Ми ухвалили рішення про створення місії НАТО (ред. – в Україні)», — заявив міністр.
Глава МЗС зазначив, що це рішення не означає вступ НАТО у війну, але воно дозволяє Альянсу використати координаційні та навчальні можливості для підтримки України.
Сікорський зазначив, що, зокрема, в рамках місії більша кількість українських військових проходитиме навчання в Польщі.
Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не має планів відправляти війська в Україну і Київ про це не просив.
««Україна не просить спрямовувати бойові підрозділи альянсу, а просить посилення військової допомоги», — заявив Столтенберг.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також вчергове наголосив на тому, що Польща не планує прямої участі у війні на території України.
«Наразі я можу повторити те, що я говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі», — сказав політик.
Раніше ПЛ писала про те, США та Франція публічно розійшлися в думках щодо ударів України по російських НПЗ.