НАТО прийняло рішення про створення місії в Україні: що це означає і чого очікувати найближчим часом

Таким чином, Північноатлантичний альянс зможе використати більше можливостей для підтримки країни.

Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на брифінгу за підсумками планового засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

Він наголосив, що створення місії не означає прямого вступу НАТО до збройного конфлікту.

Місія НАТО в Україні

«Ми ухвалили рішення про створення місії НАТО (ред. – в Україні)», — заявив міністр.

Глава МЗС зазначив, що це рішення не означає вступ НАТО у війну, але воно дозволяє Альянсу використати координаційні та навчальні можливості для підтримки України.

Сікорський зазначив, що, зокрема, в рамках місії більша кількість українських військових проходитиме навчання в Польщі.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не має планів відправляти війська в Україну і Київ про це не просив.

««Україна не просить спрямовувати бойові підрозділи альянсу, а просить посилення військової допомоги», — заявив Столтенберг.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також вчергове наголосив на тому, що Польща не планує прямої участі у війні на території України.

«Наразі я можу повторити те, що я говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі», — сказав політик.

Раніше ПЛ писала про те, США та Франція публічно розійшлися в думках щодо ударів України по російських НПЗ.