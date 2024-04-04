Политика

НАТО прийняло рішення про створення місії в Україні: що це означає і чого очікувати найближчим часом

Країни НАТО домовились про створення спільної місії в Україні.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Таким чином, Північноатлантичний альянс зможе використати більше можливостей для підтримки країни.

Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський на брифінгу за підсумками планового засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав МЗС у Брюсселі. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

Він наголосив, що створення місії не означає прямого вступу НАТО до збройного конфлікту.

Місія НАТО в Україні

«Ми ухвалили рішення про створення місії НАТО (ред. – в Україні)», — заявив міністр.

Глава МЗС зазначив, що це рішення не означає вступ НАТО у війну, але воно дозволяє Альянсу використати координаційні та навчальні можливості для підтримки України.

Сікорський зазначив, що, зокрема, в рамках місії більша кількість українських військових проходитиме навчання в Польщі.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не має планів відправляти війська в Україну і Київ про це не просив.

««Україна не просить спрямовувати бойові підрозділи альянсу, а просить посилення військової допомоги», — заявив Столтенберг.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також вчергове наголосив на тому, що Польща не планує прямої участі у війні на території України.

«Наразі я можу повторити те, що я говорив президенту Макрону, що я також представив іншим лідерам, президенту Байдену: Польща не передбачає жодної прямої участі у війні на українській землі», — сказав політик.

Раніше ПЛ писала про те, США та Франція публічно розійшлися в думках щодо ударів України по російських НПЗ.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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