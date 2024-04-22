Хто очолив прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк і що про нього відомо

Цю інформацію Плетенчук підтвердив в коментарі РБК-Україна. Про це передає Первая Лента.

Він зазначив, що при цьому він залишається також речником ВМС.

Що відомо про Плетенчука

Дмитро Плетенчук є капітаном 3 рангу та речником командування ВМС ЗС України. З лютого по листопад 2022 року займав посаду прес-офіцера у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року пів року був начальником прес-служби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи «Грім».

До цього він також обіймав посади пресс-офіцера 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Олексія Алмазова та Оперативно-тактичного угрупування «Схід». Крім того, раніше працював у Сухопутних військах ЗСУ.

У травні 2023 року його призначено речником ВМС.

Звільнення Гуменюк

Варто нагадати, що 19 квітня Генеральний штаб ЗСУ зробив офіційну заяву щодо звільнення Наталії Гуменюк з посади керівниці прес-центру Сил оборони Півдня, який вона очолювала із 2022 року.

Перед цим українські журналісти закликали військове керівництво замінити Гуменюк на посаді «на більш компетентнішу особу». Медійники скаржились, що Гуменюк нібито забороняє висвітлювати воєнні злочини російських окупантів у Херсонській області. Однак вона своєю чергою відкидає ці звинувачення.

Раніше ПЛ писала про те, що чекає на українців, які не оновлять облікові дані у ТЦК протягом 60 днів.