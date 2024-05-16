Чому потрібно прати нову спідню білизну і я це правильно зробити

Однак, одягати її без прання все ж таки не рекомендується і цьому є пояснення.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Real simple.

Чому варто прати нову спідню білизну

Спідня білизна – це той предмет одягу, який щільно прилягає до тіла, тому усі хочуть бути впевненими, що він щоразу свіжий і чистий.

Можливо, хтось інший приміряв

Багато магазинів не забороняють примірку спідньої білизни. Але вони просять, щоб люди приміряли трусики поверх власної білизни або використовували гігієнічну прокладку. Однак, не усі дотримуються таких рекомендацій.

До того ж у волокнах нової спідньої білизни можуть знаходитись бактерії, грибки, бруд та інші неприємності.

Тканина може містити хімікати

Навіть якщо спідня білизна, яку ви купили, добре запакована, вона все одно може містити хімічні речовини, які можуть подразнювати шкіру, особливо якщо ви схильні до чутливості.

На етапі виготовлення одяг часто обробляють хімічними речовинами, такими як сечовиноформальдегід, що допомогає йому витримати процес транспортування, не зім’явшись і не покрившись пліснявою.

Але ці хімічні речовини можуть стати причиною висипаннь на шкірі.

Можете пофарбувати шкіру

Новий одяг часто може перенести надлишки фарби на шкіру. Під час прання з одягу вимиється барвник, який залишився у вашій спідній білизні після виготовлення.

Як прати нову білизну

Для очищення нової спідньої білизни від будь-яких забруднень, не обов’язково виконувати інтенсивне прання. Дотримуйтесь інструкції, вказаної на етикетці.

Спідня білизна може легко зачепитися за блискавку, ґудзик або гачок, особливо якщо вона має делікатне мереживо або сітчасті деталі. Тому білизну варто прати окремо від решти одягу або перед використовувати сітчастий мішок для прання, щоб захистити від інших речей.

Пральні засоби без ароматизаторів і барвників найкраще підходять, якщо у вас чутлива шкіра, оскільки вони містять менше хімічних речовин.

Делікатні тканини необхідно прати на відповідному циклі, щоб вони прослужили довше.

Сонячне світло сприяє знищенню шкідливих бактерій, тому, якщо є можливість, залиште білизну сохнути на вулиці.

Раніше ПЛ писала про те, як попрасувати м’ятий одяг, якщо вдома немає праски.