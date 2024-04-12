Чому Верховна рада може повторно голосувати за закон про мобілізацію

Заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону розповіла, за якої умови це може статися. Про це передає Первая Лента.

За словами Кравчук, в самому законі є термін набуття чинності – це місяць з часу його публікації, яка настає одразу після підписання главою держави.

Втім, у народних депутатів є право зареєструвати блокуючи постанови, після яких Верховній раді знову потрібно буде зібратися, щоб її зняти.

«Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (ред. – президентом). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову», — поділилась «слуга народу».

За думку Кравчук, якщо блокуючи постанов не буде, то в другій половині травня закон щодо мобілізації набуде чинності.

Що відомо про новий закон про мобілізацію

11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. Відповідне рішення підтримали 283 народні депутати. Загалом парламентарії врахували понад 31 правок, у тому числі виключивши з документа демобілізацію військових. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише голова ВР та президент.

Варто нагадати, що законопроект про мобілізацію був внесений Кабміном до Верховної ради ще 25 грудня 2023 року. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. 30 січня до Ради внесли оновлений законопроєкт, який депутати підтримали у першому читанні 7 лютого. Усього документ передбачав близько 4 тисяч правок.

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