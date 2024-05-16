«Echo of Pripyat»: що відомо про нову гру про Чорнобильську зону та коли очікувати на випуск

Гра матиме назву «Ехо Прип’яті»( «Echo of Pripyat»). Це симулятор ходіння, тобто наративна адвентюра.

Проєкт вже має свою сторінку у Steam. Про це передає Первая Лента.

«Ехо Прип’яті» – захоплюючий симулятор ходіння, яикй здатен занурити гравця в атмосферу Чорнобильської зони відчуження. Розробники спробують передати всі жахи та страхи людей, залишених на цій забутій землі.

Гра розроблена для того, щоб гравець міг відчути атмосферу цього загадкового місця. Йому будуть доступні заборонені зони Чорнобиля, досліджуючи які він стикнеться з небезпеками та загадками, пройде через випробування, які перевірять витривалість та рішучість.

Захоплююча атмосфера Чорнобиля буде відтворена завдяки звуковому супроводу та візуальним ефектам.

Випуск «Echo of Pripyat» запланований на серпень 2024 року. Проте автори запланували вихід на Kickstarter, тому це буде лише пролог.

Раніше чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник запустив геопортал, де розмістять дані за 38 років діяльності різних структур на території зони відчуження: від науково-дослідницької та навчальної до обліку земельних, лісових та водних ресурсів.

За словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченко, зона відчуження являється потужним туристичним магнітом України, який потрібно розвивати, а окремі об’єкти внести до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Раніше ПЛ писала про те, що співзасновник monobank анонсував запуск нового застосунку.