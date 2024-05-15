У Байдена розглядають корейський сценарій завершення війни в України: що це означає

І такий «корейський сценарій», як вважають у Білому домі, є цілком реальним.

Про це пише Первая Лента з посиланням на заяви чиновників Білого дому у розмові з The New York Times. Високопосадовці зазначили, що бої, які тривають зараз, схожі на ті, що були 18 місяців тому, і цілком ймовірно, що їх характер не зміниться ще через 18 місяців.

Як пише видання, в адміністрації Байдена зростає відчуття, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними. У Білому домі розмірковують над «корейським варіантом» завершення війни, коли обидві сторони домовляться про перемир’я шляхом переговорів, подібно до того, як це відбувалося у Кореї в 1953 року.

Чиновники Білого дому вважають, що новий наступ РФ на Харківщині «змінює траєкторію війни в Україні». З одного боку вони впевнені, що з надходженням допомоги від США Україна зможе відбити ці територіальні втрати. Ба більше, вони прогнозують, що це станеться у липні 2024 року. І також зазначають, що українське стане більшим та молодшим.

Але на противагу цьому, як висловились представники адміністрації Байдена, «вони не наважуються робити прогнози щодо того, де лінія фронту може перебувати навіть через кілька місяців, чи зможе Зеленський розпочати свій контрнаступ, що давно відкладається, наступного року».

Найбільше занепокоєння у Білому домі виникає через те, що Росія замінює зброю, знищену за перші два роки війни, і відновлює втрачені позиції.

«Росія часто погано починає свої війни та добре закінчує їх», — цитує американських високо посадовців видання.

Ба більше, видання повідомляє, що у Байдена стурбовані тим, що РФ зробила висновки у цій війні щодо того, які технології показали себе добре, а які — погано, а також досягла технологічних успіхів у протидії американській зброї.

При цьому американський президент, як і раніше, не підтримує ідею Макрона з відправкою військ.

«Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на бойові досягнення і набрати імпульс, існує велика ймовірність, що це вікно почне закриватися, коли ми вступимо в 2025 рік», — заявив Майкл Кофман, експерт по Росії з Фонду Карнегі за міжнародний світ у Вашингтоні.

Раніше ПЛ писала про те, коли в Україну прибудуть перші F-16.