Политика

Рахунок йде на тижні: коли в Україну прибудуть перші F-16

Британські ЗМІ з посиланням на високопоставлене військове джерело озвучили нові терміни постачання перших винищувачів F-16 в Україну.

Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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За їхньою інформацією, рахунок іде вже не на місяці, а на тижні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на The Standart.

Напевно так, як чекають сьогодні на появу на полі бою американських винищувачів, українці чекали лише на РСЗВ HIMARS, які Сполучені штати почали постачати Україні в середині 2022 року.

Видання, посилаючись на високопоставленого військового, пише, що перші F-16 прибудуть до України «найближчими тижнями». Втім, яка країна здійснить передачу винищувачів, наразі не відомо.

Варто зазначити, що минулого місяця Нідерланди передали ще три літаки F-16 навчальному центру в Румунії, де проходять навчання українські пілоти та наземний персонал, який обслуговуватиме літаки в Україні.

Загалом Амстердам анонсував поставки 24 американських винищувачів, проте навряд чи Україна отримає всі у 2024 році.

Ймовірно, Данія стане першою країною, яка передасть F-16 Україні. Ще наприкінці лютого цього року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 можуть почати використовуватись в Україні до літа 2024 року.

30 квітня посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підтвердив, що влітку 2024 року літаки з українськими пілотами на борту захищатимуть небо над нашою країною.

Водночас речник Повітряних сил недавно заявляв, що перші винищувачі зможуть з’явитися в Україні вже після Великодня.

Як відомо, F-16 – багатоцільовий винищувач. Він здатний атакувати наземні цілі, збивати дозвукові крилаті ракети та ворожі літаки.

Раніше ПЛ писала про те, за скільки днів РФ зможе захопити країни Балтії та чому п’ята стаття НАТО не спрацює.

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Арина Марченко Send an email 2 часа ago
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