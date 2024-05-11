Рахунок йде на тижні: коли в Україну прибудуть перші F-16

За їхньою інформацією, рахунок іде вже не на місяці, а на тижні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на The Standart.

Напевно так, як чекають сьогодні на появу на полі бою американських винищувачів, українці чекали лише на РСЗВ HIMARS, які Сполучені штати почали постачати Україні в середині 2022 року.

Видання, посилаючись на високопоставленого військового, пише, що перші F-16 прибудуть до України «найближчими тижнями». Втім, яка країна здійснить передачу винищувачів, наразі не відомо.

Варто зазначити, що минулого місяця Нідерланди передали ще три літаки F-16 навчальному центру в Румунії, де проходять навчання українські пілоти та наземний персонал, який обслуговуватиме літаки в Україні.

Загалом Амстердам анонсував поставки 24 американських винищувачів, проте навряд чи Україна отримає всі у 2024 році.

Ймовірно, Данія стане першою країною, яка передасть F-16 Україні. Ще наприкінці лютого цього року прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16 можуть почати використовуватись в Україні до літа 2024 року.

30 квітня посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен підтвердив, що влітку 2024 року літаки з українськими пілотами на борту захищатимуть небо над нашою країною.

Водночас речник Повітряних сил недавно заявляв, що перші винищувачі зможуть з’явитися в Україні вже після Великодня.

Як відомо, F-16 – багатоцільовий винищувач. Він здатний атакувати наземні цілі, збивати дозвукові крилаті ракети та ворожі літаки.

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