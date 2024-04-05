Политика

За якої умови західні країни можуть ввести свої війська в Україну

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте назвали головну умову, за якої західні війська могли б опинитися в Україні.

Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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Вона зазначила, що західні військові інструктори могли б прибути до України, щоб навчати українських солдатів. Однак для цього потрібна належна протиповітряна оборона.

Таку заяву литовська посадовиця зробила на спільній пресконференції зі своїм колегою Денисом Шмигалем у Вільнюсі. Про це пише Первая Лента з посиланням на LRT.

Політикиня також зауважила, що окрім військових інструкторів, Захід зможе направити до України своїх фахівців у сфері кібербезпеки, розмінування та захисту кордонів.

Шимоніте також зазначила, що заяви Макрона про відправлення військ в Україну сприйняли як пропозицію безпосередньо брати участь у бойових діях, однак, за її словами, про це зараз не йдеться.

«Існують різні форми допомоги або способи залучення. Я думаю, що те, що сказав президент Макрон, і що є ключовим, полягає в тому, що ми не повинні малювати для себе червоні лінії, коли на іншій стороні ми маємо людину, яка не має жодних червоних ліній, яка має ядерну загрозу і розмахує нею кожен другий день», — висловилась прем’єр-міністерка Литви.

Раніще ПЛ писала про те, що НАТО прийняло рішення про створення місії в Україні.

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Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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