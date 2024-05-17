Що зробити, щоб півонії довше стояли у вазі

Не секрет, що ці квіти можуть стояти у вазі лише кілька днів, а потім починають осипатись. Втім, флористи знають про ефективні рішення, які дозволять насолоджуватися півонією набагато довше, ніж завжди.

Про це пише Первая Лента з посиланням на RadioClub.

Зазвичай букет півоній гарно зберігається у вазі приблизно п’ять днів. Однак якщо правильно за ним доглядати, пишні квіти простоять щонайменше десять.

Що зробити, щоб півонії довше стояли у вазі

Ставте квіти у темну вазу

Наразі багато людей надаються перевагу прозорим вазам, які вважають більш стильними. Але якщо хочете, щоб півонії стояли довго, використовуйте темну. Тоді сонячні промені не так сильно нагріватимуть воду, і бактерії в ній будуть розмножуватись повільніше. Ще один нюанс – ваза повинна бути досить широкою, щоб квіти почували себе «вільно». У тісному контакті вони швидко втрачають красу і свіжість.

Міняйте воду раз на два дні

Використовуйте відстояну або фільтровану воду. І обов’язково додавайте одну таблетку аспірину.

Видаляйте бутони та квіти, що зів’яли

Вони не лише псують естетичний вигляд, а й укорочують віку всьому букету. Навіть у напівживому стані такі квіти витягують з води корисні компоненти, відбираючи їх у здорових і перспективних сусідів.

Обривайте листя

Все, що має безпосередній контакт з водою, повинно бути видалене, інакше воно почне гнити і інфікувати квіти.

Ставте вазу з букетом у прохолодне місце

Квіти повинні стояти подалі від прямих сонячних променів. А на ніч півоніям бажано влаштувати «холодний прийом» — поставити їх у підвал або в холодильник.

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