Чи можуть військовозобов’язані оновити особисті дані через ЦНАП
Новий закон щодо мобілізації, який набуде чинності вже 18 травня, зобов’язує громадян протягом наступних 60 днів оновити свої персональні дані.
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Про це пише Первая Лента з посиланням на Еспресо.tv.
Чи можна оновити дані в ЦНАП
У тексті закону вказано, що військовозобов’язані громадяни зобов’язані уточнити свої облікові дані через:
- ЦНАП (центри надання адміністративних послуг);
- ТЦК СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);
- в електронному кабінеті.
До набуття чинності закону, українці могли оновити персональну інформацію лише через ТЦК. Здійснення процедури оновлення даних через ЦНАП є кроком до зручності та ефективності для громадян. Це допоможе розвантажити центри комплектування та спростити процедуру оновлення особистої інформації.
За словами народної депутатки та членкині Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз, якщо громадянин буде оновлювати свої військово-облікові дані через ЦНАП, повістку його там не вручатимуть.
Яку інформацію потрібно оновити
Для оновлення особистих даних через громадянину необхідно прийти у найближче відділення ЦНАП або ТЦК особисто. З документів потрібно мати український паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток. Посвідчення водія необхідно брати з собою лише у випадку, якщо громадянин працює водієм.
Військовозобов’язані також мати з собою документи, які посвідчують наявність відстрочки, бронювання та медичних станів чи довідок (які не зазначені в системі Helsi).
Громадяни зобов’язані надати точну адресу проживання, власний мобільний номер, електронну пошту (якщо така є) та інші особисті дані (сімейний стан, діти тощо).
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