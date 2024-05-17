Чи можуть військовозобов’язані оновити особисті дані через ЦНАП

Про це пише Первая Лента з посиланням на Еспресо.tv.

Чи можна оновити дані в ЦНАП

У тексті закону вказано, що військовозобов’язані громадяни зобов’язані уточнити свої облікові дані через:

ЦНАП (центри надання адміністративних послуг);

ТЦК СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);

в електронному кабінеті.

До набуття чинності закону, українці могли оновити персональну інформацію лише через ТЦК. Здійснення процедури оновлення даних через ЦНАП є кроком до зручності та ефективності для громадян. Це допоможе розвантажити центри комплектування та спростити процедуру оновлення особистої інформації.

За словами народної депутатки та членкині Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз, якщо громадянин буде оновлювати свої військово-облікові дані через ЦНАП, повістку його там не вручатимуть.

Яку інформацію потрібно оновити

Для оновлення особистих даних через громадянину необхідно прийти у найближче відділення ЦНАП або ТЦК особисто. З документів потрібно мати український паспорт, ідентифікаційний код та військовий квиток. Посвідчення водія необхідно брати з собою лише у випадку, якщо громадянин працює водієм.

Військовозобов’язані також мати з собою документи, які посвідчують наявність відстрочки, бронювання та медичних станів чи довідок (які не зазначені в системі Helsi).

Громадяни зобов’язані надати точну адресу проживання, власний мобільний номер, електронну пошту (якщо така є) та інші особисті дані (сімейний стан, діти тощо).

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