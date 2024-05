Вибори президента США 2024: коли відбудуться дебати Байдена і Трампа

Вибори президента США 2024 року заплановані на 5 листопада, проте голосуванню передують дебати між кандидатами на головну посаду країни.

Про це пише Первая Лента з посиланням на CNN.

Як повідомляється, експрезидент держави Дональд Трамп і чинний лідер американського народу Джо Байден проведуть свої перші дебати в цьогорічних президентських перегонах 27 червня.

Політики зустрінуться у студії телеканалу, який розташований у штаті Джорджія, а сам захід заплановано на 21:00 за північноамериканським східним часом.

Датою наступних дебатів кандидатів у президенти США, з великою ймовірністю, стане 10 вересня.

Байден підтвердив у соціальній мережі X, свою участь у першій частині передвиборчої агітації на телеканалі CNN. Аналогічно відповів Трамп.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u