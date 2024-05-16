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Вибори президента США 2024: коли відбудуться дебати Байдена і Трампа

Уперше за довгу історію виборів у США кандидати в президенти відійдуть від сформованої традиції і вийдуть на публічні дебати не тричі, а двічі.

Арина Марченко Send an email 8 часов ago
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Вибори президента США 2024 року заплановані на 5 листопада, проте голосуванню передують дебати між кандидатами на головну посаду країни.

Про це пише Первая Лента з посиланням на CNN.

Як повідомляється, експрезидент держави Дональд Трамп і чинний лідер американського народу Джо Байден проведуть свої перші дебати в цьогорічних президентських перегонах 27 червня.

Політики зустрінуться у студії телеканалу, який розташований у штаті Джорджія, а сам захід заплановано на 21:00 за північноамериканським східним часом.

Датою наступних дебатів кандидатів у президенти США, з великою ймовірністю, стане 10 вересня.

Байден підтвердив у соціальній мережі X, свою участь у першій частині передвиборчої агітації на телеканалі CNN. Аналогічно відповів Трамп.

Цікавим є те, що учасники передвиборчих перегонів, ймовірно, обійдуть багаторічну традицію, в рамках якої кандидати з’являлись на публічних дебатах перед народом тричі, а не двічі в осінній час.

Попередні дебати Байдена і Трампа відбулися перед виборами президента 2020 року. Тоді темою для обговорення був коронавірус, з якою чинний президент США, на думку ЗМІ, впорався.

Раніше ПЛ писала про те, що у Швеції можуть розмістити ядерну зброю.

Арина Марченко Send an email 8 часов ago
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