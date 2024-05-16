Які корисні продукти шкідливо їсти разом: 10 поєднань, від яких вам варто відмовитись

Безумовно, кожен звик їсти певні страви, не замислюючись, а чи поєднуються інгредієнти. А потім в животі виникають неприємні відчуття і важкість. Всього цього можна уникнути, дотримуючись простих правил. Первая Лента з посиланням на НовиниЮ розповідає про 10 неприпустимих поєднань.

М’ясо і картопля

Так, це смачно, але картопля містить багато крохмалю, який не поєднується з білком м’яса. Тому ці продукти варто споживати з інтервалом в кілька годин. А м’ясо і картоплю можна поєднувати окремо з овочами.

М’ясо і локшина

Для людей, які мають проблеми з вагою, обміном речовин і цукром не рекомендується вживати м’ясо разом з борошняними виробами. Інакше повільні вуглеводи важко засвоюються. Це ж стосується поєднанням риби з випічкою.

М’ясо і квасоля

Союз двох видів білків – м’ясного і рослинного може призвести до низки негативних наслідків. Тому післясмаком таких страв очікуйте печію, важкість у шлунку, метеоризм і загальну млявість. Любителі такої їжі зазвичай мають надмірну вагу.

Картопля і помідори

Запекти картопельку з помідорами – це так смачно, але не настільки корисно. Помідори не поєднуються з крохмалистими продуктами. Вони блокують засвоєння крохмалю. Корисні речовини з картоплі і томатів перешкоджають абсорбації одне одного. Виходить, марна страва. Одні лише калорії. Тому краще не вживати салат з помідорів з картоплею, а про кетчуп взагалі забути.

Сир і помідори

Мабуть мало знайдеться таких, кому не до вподоби сир з часником в помідорах. Але, таке поєднання призводить до відкладення солей в суглобах, що обіцяє серйозні проблеми до старості. Вживати ці продукти варто з різницею в дві години.

Молоко і випічка

Булка з молоком – знайомий з дитинства перекус. А ось таку страву варто забути назавжди, якщо не хочете мати метеоризм і коліки.

Алкоголь і солона закуска

Поєднання цих продуктів вважається ідеальним, але дуже шкодить здоров’ю. Набряки і сухість шкіри вам гарантовані.

Огірки і помідори

Забудьте про класичний літній салат. Все тому, що помідори і огірки блокують один одного, руйнується вітамін С.

Жири та жири

Фахівці з харчування просять людей не поєднувати тваринні і рослинні жири. Хоча б звести до мінімуму вживання таких страв.

Справа в тому, що рослинні жири гальмують секрецію шлункового соку, що погано для перетравлення тваринних жирів.

Жири і цукор

Жири і швидкі вуглеводи – вкрай шкідливе поєднання. Перетравлювання всього цього проходить дуже важко. Тому уважніше ставитеся до тих кондитерських виробів, які вибираєте.

Між іншим, їжте більше зелені, адже вона поєднується з усіма продуктами (виняток – молоко). Зелена цибуля, петрушка, кріп, кінза та інша зелень допомагає травленню та покращує роботу кишківника.

Раніше ПЛ писала про те, які продукти не рекомендується зберігати в холодильнику.