Які корисні продукти шкідливо їсти разом: 10 поєднань, від яких вам варто відмовитись
Фахівці зі здорового харчування рекомендують прислухатись до правил поєднання продуктів, інакше неприємностей не оминути.
Содержание
Безумовно, кожен звик їсти певні страви, не замислюючись, а чи поєднуються інгредієнти. А потім в животі виникають неприємні відчуття і важкість. Всього цього можна уникнути, дотримуючись простих правил. Первая Лента з посиланням на НовиниЮ розповідає про 10 неприпустимих поєднань.
М’ясо і картопля
Так, це смачно, але картопля містить багато крохмалю, який не поєднується з білком м’яса. Тому ці продукти варто споживати з інтервалом в кілька годин. А м’ясо і картоплю можна поєднувати окремо з овочами.
М’ясо і локшина
Для людей, які мають проблеми з вагою, обміном речовин і цукром не рекомендується вживати м’ясо разом з борошняними виробами. Інакше повільні вуглеводи важко засвоюються. Це ж стосується поєднанням риби з випічкою.
М’ясо і квасоля
Союз двох видів білків – м’ясного і рослинного може призвести до низки негативних наслідків. Тому післясмаком таких страв очікуйте печію, важкість у шлунку, метеоризм і загальну млявість. Любителі такої їжі зазвичай мають надмірну вагу.
Картопля і помідори
Запекти картопельку з помідорами – це так смачно, але не настільки корисно. Помідори не поєднуються з крохмалистими продуктами. Вони блокують засвоєння крохмалю. Корисні речовини з картоплі і томатів перешкоджають абсорбації одне одного. Виходить, марна страва. Одні лише калорії. Тому краще не вживати салат з помідорів з картоплею, а про кетчуп взагалі забути.
Сир і помідори
Мабуть мало знайдеться таких, кому не до вподоби сир з часником в помідорах. Але, таке поєднання призводить до відкладення солей в суглобах, що обіцяє серйозні проблеми до старості. Вживати ці продукти варто з різницею в дві години.
Молоко і випічка
Булка з молоком – знайомий з дитинства перекус. А ось таку страву варто забути назавжди, якщо не хочете мати метеоризм і коліки.
Алкоголь і солона закуска
Поєднання цих продуктів вважається ідеальним, але дуже шкодить здоров’ю. Набряки і сухість шкіри вам гарантовані.
Огірки і помідори
Забудьте про класичний літній салат. Все тому, що помідори і огірки блокують один одного, руйнується вітамін С.
Жири та жири
Фахівці з харчування просять людей не поєднувати тваринні і рослинні жири. Хоча б звести до мінімуму вживання таких страв.
Справа в тому, що рослинні жири гальмують секрецію шлункового соку, що погано для перетравлення тваринних жирів.
Жири і цукор
Жири і швидкі вуглеводи – вкрай шкідливе поєднання. Перетравлювання всього цього проходить дуже важко. Тому уважніше ставитеся до тих кондитерських виробів, які вибираєте.
Між іншим, їжте більше зелені, адже вона поєднується з усіма продуктами (виняток – молоко). Зелена цибуля, петрушка, кріп, кінза та інша зелень допомагає травленню та покращує роботу кишківника.
Раніше ПЛ писала про те, які продукти не рекомендується зберігати в холодильнику.