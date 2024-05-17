Як реанімувати рослини, які померзли на городі

Що саме треба робити, щоб зарадити рослинам, повідомляє Первая Лента з посиланням на Агроцентр.

Що треба знати про замерзлі рослини

Підмерзання рослин на городі може призвести до пошкодження стебел, розривів та тріщин в їхніх тканинах, а також опадання молодого листя та квітів. Все це здатне порушити процес фотосинтезу та надходження поживних речовин, а також підвищує схильність рослин до хвороб.

Що треба робити в такому випадку

Негативних наслідків можна уникнути, якщо дотримуватись кількох порад.

Насамперед, відстежуйте терміни посадки та посіву рослин, а також слідкуйте за прогнозом погоди.

Якщо ж трапилось так, що рослини підмерзли, важливо знати, як вжити заходів для їхнього порятунку. Різні культури мають різну критичну температуру, і тому підходи до порятунку можуть відрізнятись.

Наприклад, для яблунь та груш ця температура становить нижче відмітки в 2-3 градуса морозу, для квітів та плодових культур — менше 2 градусів морозу, для полуниці та суниці — менше 9 градусів морозу, а для сходів овочевих культур — менше 5-6 градусів морозу.

Якщо низькі температури короткотривалі, підмерзлі рослини можуть бути врятовані. Перш ніж обрізати пошкоджені частини, переконайтесь, що заморозків більше не передбачається. Обрізка проводиться гострим дезінфікованим секатором, обрізати варто до живих тканин.

Потім рослини необхідно обприскувати стимуляторами росту та зміцнювальними препаратами, наприклад, Епіном, Цирконом або Кореневіном.

Після цього ділянки можна розпушити та обприскувати слабким розчином мінеральних або азотних добрив, а також мульчувати компостом або гноєм.

Важливо також поливати підмерзлі рослини холодною водою раз у два дні та вносити азотні добрива через 14-21 день. Не нашкодить також і високе мульчування за допомогою компосту чи соломи, а крону рослин обприскувати вранці або ввечері.

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