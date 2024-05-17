Яким категоріям пенсіонерів підвищать виплати влітку 2024 року

Також вони можуть претендувати на додаткову матеріальну допомогу від міжнародних органіазій, зокрема ООН.

Про це пише Первая Лента з посиланням на PaySpace.

Згідно з чинним законодавством, у квітні був здійснений перерахунок виплат українським пенсіонерам, які не припиняли працювати, за страховий стаж, отриманий за останні два роки. Цей процес відбувся автоматично.

Сума підвищення пенсії для кожного громадянина вираховувалась індивідуально — на це впливає тривалість стажу та доходу, з якого обчислюють виплати. Нарахування надійдуть автоматично.

За інформацією Пенсійного фонду України, доплату пенсіонери отримають у червні разом із сумами за квітень-травень, тобто одразу за три місяці. Справа в тому, що повноцінно провести перерахунок можна лише тоді, коли в реєстр надійде інформація про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перший квартал, крайній термін — до травня.

Кому ще підвищать пенсію

Також виплати зростуть для українців, яким протягом літа виповниться 70, 75 та 80 років, за винятком тих громадян, чия пенсія перевищує 10,34 тис. грн.

Надбавки за віком передбачені у таких розмірах для різних груп громадян, яким виповнилося:

70 років, до досягнення 75 років — 300 грн;

75 років, до досягнення 80 років — 456 грн;

80 років і вище, — 570 грн.

Ба більше, на початку літа пенсіонери можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу від Організації Об’єднаних Націй (ООН), яку у квітні продовжили на три місяці, тобто до кінця червня.

Ці виплати зможуть отримати громадяни:

пенсія не перевищує 3,25 тис. грн;

мешкають на територіях активних/можливих бойових дій;

з 1 березня 2023 року не мали додаткових виплат від міжнародних організацій чи допомоги для переселенців.

Допомога також буде виплачуватись без звернення особи до ВПП ООН чи Пенсійного фонду. Гроші перерахують на банківську картку чи через Укрпошту разом з основною пенсією.

Раніше ПЛ писала про те, що українські пенсіонери можуть не платити один із податків.