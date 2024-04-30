Чому у Байдена не підтримують вступ України до НАТО у 2024 році

Щобільше, вступ до НАТО не відбудеться й в наступні кілька років. Це пов’язано з тим, що зараз Україна перебуває у стані війни проти Росії, і швидко вони не завершаться.

З такою заявою виступив спеціальний помічник президента США Томас Райт. Про це пише Первая Лента з посиланням на Інформатор.

Американський чиновник зазначив, що партнери не будуть запрошувати до НАТО країну, яка перебуває у стані бойових дій. Все, що можуть зробити союзники – підготувати момент вступу України, тобто зміцнювати її оборону і безпеку.

«Оскільки Україна зараз перебуває у розпалі великої війни, ми зможемо робити кроки, які б зміцнювали її оборону та безпеку тут і зараз, а також у наступні кілька років. Щоб, коли цей момент виникне, коли Україна приєднається, вона перебуватиме у міцнішому становищі», – заявив він.

Варто зазначити, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також дав зрозуміти, що офіційного запрошення приєднатись до Альянсу Київ на саміті НАТО в липні не отримає. Таку заяву він зробив під час неоголошеного візиту до Києва 29 квітня.

Президент України Володимир Зеленський до цього заявив, що Україна хоче отримати запрошення стати членом НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться у липні цього року. За його словами, це подасть російському диктатору потужний сигнал з боку країн Заходу. Тому Україна веде активну підготовку до участі в саміті.

Раніше ПЛ писала про те, скільки ATACMS США передали Україні у лютому і чому вони зробили це таємно.