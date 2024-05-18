Усик – Ф’юрі: анонс бою, прогнози букмекерів, онлайн трансляція. Де дивитись бій?

Що відомо про «бій століття», прогнози букмекерів і де дивитись трансляцію бою, пише Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Коли і де відбудеться бій

Бій Усик – Ф’юрі пройде 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena.

Володар чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у надважкій вазі Усик зустрінеться з чемпіоном за версією WBC Ф’юрі. Переможець отримує титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Суддями бою стали іспанець Мануель Олівер Палермо, Крейг Меткалф із Канади та американець Майк Фітцджеральд.

Рефері в ринзі став американець Марк Нельсон. Цьогоріч він працював на трьох чемпіонських боях, два з яких завершилися нокаутами. В 2017 році рефері із США потрапив у скандал, коли невпенено попрацював на поєдинку легендарного філіппінця Менні Пак’яо.

Скільки боксери отримають за поєдинок

«Циганський Король» нібито заробить 69 млн доларів за вихід у ринг. Натомість українець отримає 34 млн доларів, що є найбільшими призовими в найбільші в історії українського професіонального боксу.

Раніше британські ЗМІ передбачали розподіл гонорарів у пропорції 70/30 на користь Ф’юрі. Його призові навіть можуть сягнути 100 млн доларів. Український боксер погодився на менші призові, взявши з британця обіцянку відправити 1 млн фунтів в один із фондів підтримки України.

Де дивитися бій Усик – Ф’юрі

Ексклюзивним транслятором бою в Українї буде медіасервіс MEGOGO. Дивитись онлайн трансляцію поєдинку можна буде за передплатами «Легка», «Оптимальна», «Максимальна» та «Спорт». Трансляція буде доступна в розділі «Спорт», на каналі «MEGOGO Гонг» та в окремому поп-ап-каналі, який з’явиться в день бою.

Орієнтовно трансляція бою Усик – Ф’юрі розпочнеться не раніше 01:30 ночі 19 травня за київським часом.

Коментатором поєдинку став Володимир Кобельков. Торік поєдинок Усика проти британця Даніеля Дюбуа він коментував у парі зі Сергієм Лук’яненком. Тепер останній разом із Дмитро Аветісяном коментуватиме андеркард битви чемпіонів.

Прогноз букмекерів

Наразі фаворитом бою невеликою перевагою експерти вважають українця. На перемогу Усика фахівці букмекерської контори Favbet виставили коефіцієнт 1,88. Натомість ймовірний успіх британського чемпіона оцінили балом 1,98. На нечастий у боксі нічийний результат можна поставити з солідним кефом 17,00.

Патріотична ставка з достроковою перемогою Усика запропонована з перспективним коефіцієнтом 6,00. Любителі ризикувати можуть закластися на завершення бою у конкретному раунді. Наприклад, перемога Ф’юрі в третьому збільшить потенційний виграш у 67 разів, а на кінець поєдинку в п’ятому раунді на користь Усика кеф склав 50,00.

Прогноз Майка Тайсона

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі зазначив, що це буде дуже цікавий поєдинок. За його думкою, британець здобуде перемогу над українцем.

«Я ставлю на Тайсона Ф’юрі, бо думаю, що він переможе Усика. Він зібрався його наздогнати та здолати. Мені треба зустрітися з Ф’юрі. Я вважаю його найкращим боксером світу, особливо в надважкій вазі. Великі бійці програють, виглядають погано, але залишаються великими», – висловився Тайсон.

«Залізний Майк» запевняє, що непереконливий бій Ф’юрі проти Нганну не змінив статус британця. Він вважає, що «Циганський Король» дав екс-чемпіону UFC можливість перемогти. За словами Тайсона,той поєдинок був «просто поганим вечором» Ф’юрі.

Андеркард поєдинку

Бій Усика проти Ф’юрі стане головною подією великого вечора боксу. Розігрівати публіку перед «боєм століття» традиційно буде низка бійців меншого калібру. Наразі погоджено вже 9 поєдинків. Зокрема, Джо Кордіна поб’ється з Ентоні Какаче за титул IBF у другій напівлегкій вазі.

Список підтверджених поєдинків в андеркарді бою:

Опетая – Брієдіс;

Кордіна – Какаче;

Кабаєл – Санчес;

Ковальов – Сафар;

Чемберлен – Вахаб;

Лапін – Пудівітр;

Ітаума – Мезенцев;

Ніка – Зейц;

Лоу – Ахмаді.

Раніше ПЛ писала про те, батько «Циганського короля» влаштував сутичку з командою Усика.