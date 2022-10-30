Криптовалютное сообщество задонатило Украине более $178 миллионов в криптовалютах

Криптовалютное сообщество задонатило Украине более $178 миллионов в криптовалютах по состоянию на 30 сентября. Об этом рассказал замминистра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ-сферы Александр Борняков.

Фото: usionline.com

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Популярные криптовалюты

По его словам, 1/3 этих средств собрали благодаря криптофонду Aid For Ukraine.

Среди самых популярных криптовалют для осуществления донатов — эфириум, биткоин и стейблкоины USDT и BUSD. Большинство средств (52%) поступило на поддержку ВСУ, а 48% — на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

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Как работает фондAid For Ukraine

Aid For Ukraine он работает путем передачи криптовалюты на криптобиржу FTX . Биржа конвертирует криптовалюту в фиатные деньги, переданные в Национальный банк Украины.

Как писал «Минфин», 15 марта Министерство цифровой трансформации запустило сайт Aid For Ukraine для криптодонатов, на котором можно поддержать Украину в борьбе з Россией. Собранные активы конвертируют в гривны и направляют на киберзащиту, информационное противодействие российской пропаганде и техническую помощь ВСУ.

В пожертвованиях для Aid For Ukraine приняла участие стейкинговая платформа Everstake, которая суммарно передала на нужды украинской армии $10 млн.

Источник: МинФин