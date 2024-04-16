Пенсіонерам продовжили виплати від ООН: хто має право на гроші і скільки будуть платити

Виплати ще можна отримати в квітні, травні і червні.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

У прес-службі зазначили, що на виплати можуть розраховувати пенсіонери, які відповідають вимогам програми та проживають у таких областях:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Луганська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська

Чернігівська.

Виплати від ВПП ООН будуть відповідати сумі, що дорівнює різниці між 3 250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Інформація про таких пенсіонерів знаходиться в базі даних Пенсійного фонду. Уточнюється, що подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми чи до Пенсійного фонду не має потреби.

Допомога ООН

Пенсіонери у регіонах, які найбільше постраждали від війни отримують доплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП). Програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.

У межах цієї ініціативи пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) і які не отримували інших виплат (допомоги на проживання для ВПО чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року можуть отримати грошову допомогу.

В минулому році пенсіонери, які відповідали умовам отримання цієї допомоги, отримували щомісячну виплату у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 гривень, мінімальний розмір виплати — 100 гривень. Кошти виплачувались безпосередньо на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.

Раніше ПЛ писала про те, які країни ЄС скорочують виплати для українських біженців.