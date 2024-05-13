Финансы

Чи підвищать в Україні тарифи на світло і скільки платитимемо

Рішення щодо підвищення тарифів поки остаточно не ухвалено, але обговорення ведуться.

Арина Марченко Send an email 17 часов ago
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В Кабміні розглядають можливість підвищення тарифів на електроенергію. Це пов’язано з атаками росіян на енергетичну інфраструктуру, які призвели до втрати понад 8 гігават енергетичних потужностей.

Як зазначається, тариф на світло може зрости з рівня 2,64 до 3,5-4 гривень за кіловат-годину. Таке підвищення ціни дозволить підготуватись до наступного опалювального сезону.

Таку думку висловила заступниця очільника Міненерго Світлана Грінчук у ефірі телемарафону. Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

За словами чиновниці, рішення щодо підвищення тарифів поки не ухвалено, але обговорення і розрахунки ведуться. Вона зауважила, що підвищення тарифів неминуче, тому що починаючи з 22 березня ворог масово атакує і дуже прицільно б’є по українським енергооб’єктам. За даними Міненерго, на сьогодні втрачено більше 8 гігават і «це величезний обсяг генеруючих потужностей».

Варто зазначити, що зміст енергетичної системи у стабільному режимі – це нелегке завдання. У зв’язку з важкою ситуацією необхідно підвищення тарифів для забезпечення сталого функціонування енергетичної системи.

Крім того, в Кабміні також розглядають можливість запровадження аварійних відключень світла.

Раніше ПЛ писала про те, що українські пенсіонери можуть не платити один із податків.

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Арина Марченко Send an email 17 часов ago
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