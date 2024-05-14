Які продукти не рекомендується зберігати в холодильнику

Однак деякі продукти не можна класти в холодильник, адже для них такий засіб зберігання може бути згубним. Що саме не рекомендується зберігати в холодильнику, розповідає Первая Лента з посиланням на Arguments.

Картопля у сирому вигляді

Картоплю варто тримати у прохолодних та темних місцях. Тут дуже важливий момент – прохолода, а не холод.

Якщо вона зберігатиметься у холодильнику, то крохмаль почне розщеплюватися. Через це картопля стане неприємною на смак.

Цибуля

Цибуля псується набагато швидше на полицях холодильника, ніж на прилавках магазинів. Справа в тому, що в холодильнику цибулина поступово покривається пліснявою зсередини. Тож господиням варто уникати такого способу зберігання для цього овочу

Крім того, цей овоч може наділити неприємним запахом інші продукти.

Якщо ви вирішили покласти на збереження у холодильник подрібнену цибулю, то для її зберігання необхідно використовувати герметичний пакет.

Часник

Зберігання часнику у холодильнику може призвести до втрати гостроти смаку. Розділений часник на зубочки необхідно зберігати не довше 10 днів.

Мед

Холодильник – це не найкраще місце для меду, адже ви не зможете вживати його, поки він не нагріється. Найкраще місце для його зберігання – далеко від сонячних променів, при кімнатній температурі.

Хліб

Холод дуже швидко висушує хліб і ніякого смаку після холодильника він не має. А от якщо заморозити цей борошняний виріб, то з нього можуть вийти дуже смачні тости.

Горіхи

Зберігання в холодильнику може продовжити життя горіхів, однак при цьому вони можуть втратити багато корисних властивостей, а також увібрати в себе запах продуктів, які лежать по сусідству. Ідеальне місце для зберігання горіхів – це герметичний контейнер.

Томати

Щоб ваші помідори не втратили пружність і не стали пухкими, не потрібно зберігати їх у холодильнику.

Гострі соуси

Гострі соуси не рекомендується зберігати у холодильнику навіть у відкритому вигляді. Справа в тому, що холод поглинає гостроту, тому соус втратить усі свої смакові якості.

Шоколадно-горіхова паста

Під час зберігання у холодильнику така паста просто перетвориться на камінь. Потім, щоб намазати її на хліб, доведеться чекати щонайменше дві години. Відкриту банку можна зберігати на кухонній полиці близько місяця.

Яблука і груші

Холодильник дуже швидко може вбити характерну для них хрумку структуру. Тому для їх зберігання краще знайти інше місце. Зрештою, якщо немає можливості обрати інше місце для зберігання, ці фрукти можуть полежати у холодильнику, але недовго.

Раніше ПЛ писала про те, які продукти обов’язково мають бути у раціоні кожного.