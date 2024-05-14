Общество

Мобілізація по-новому: кого з держслужбовців можуть призвати до лав ЗСУ

Чоловіки, які мають підстави для відстрочки, також зобов’язані оновити дані в ТЦК.

Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, зменшить число держслужбовців, які мають бронювання.

Про це пише Первая Лента з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

За його словами, держслужбовці, які відносяться до категорії Б та В, після набуття чинності закону, бронюватимуться на 50%.

«Тобто якщо категорія А – це вищий корпус держслужби, то всі інші бронюватимуться не більше, ніж на 50%. Такі нововведення, тепер велика кількість людей підлягає мобілізації на загальних засадах, якщо ці люди є військовозобов’язаними», – сказав Лазуткін.

Він зазначив, що всі військовозобов’язані, які навіть мають право на бронювання, з 18 травня зобов’язані провести процедуру оновлення своїх даних у ТЦК. Для цього у військовозобов’язаних є три варіанти: навідатись безпосередньо в ТЦК, скористатись електронним кабінетом або прийти в ЦНАП.

Як наголосив Лазуткін, це стосується навіть тих, які мають підстави для відстрочки, наприклад, багатодітні батьки.

Раніше ПЛ писала про те, як зміняться терміни відпустки і розмір виплат для військових.

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Арина Марченко Send an email 6 часов ago
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