В Україні підвищать тарифи на воду: коли і на скільки зросте ціна

Підвищення вартості води та каналізації заплановано провести у два етапи.

У середньому тарифи зростуть порівняно з теперішніми майже на 28%. Про це пише Первая Лента з посиланням на ua-energy.

Чому в Україні немає єдиного тарифу на воду

Видання зазначає, що наша країна не має єдиних тарифів на воду. У різних водоканалів і в різних містах вони відрізняються. Причому різниця може бути доволі суттєвою.

На ціну впливають багато чинників: стану водопроводу і каналізації, протяжності мереж водопостачання, чисельності споживачів, а також від доступності джерел води. Тому тарифи на воду істотно різняться, і підвищення на них також буде різним.

Проблеми водоканалів

Однак при цьому проблеми водоканалів нікуди не зникають. Грошей для покриття поточних (у буквальному сенсі слова) витрат бракує. Тому тарифи на воду все одно доведеться підвищувати.

«Сектор стикається зі значними фінансовими труднощами через збитки, високий рівень боргів населення і водоканалів перед кредиторами, а також через низьку заробітну плату працівників, що спричинило відтік кадрів», — заявив президент Асоціації Укрводоканалекологія Дмитро Новицький.

Як відбуватиметься підвищення

Не виключено, що підвищення відбудеться з квітня. Це також підтверджується тим, як водоканали старанно взялися за боржників. На сьогодні через величезні борги населення водоканали і мають борги за електроенергію.

«Заборгованість за електроенергію водоканалів, яка сягнула 7,9 млрд грн, стала ще однією критичною точкою, що потребує негайного вирішення», — каже Новицький.

На першому етапі підвищення в середньому становитиме 12%, а з липня вартість води зросте ще на 14%. Таким чином, після двох етапів підвищення, вартість води порівняно з березневою сягне майже на 28%.

До прикладу, у Львові кубометр води доведеться заплатити 27,2 грн, в той час, як у Кропивницькому — 61,72 грн. Водночас у тому ж Кропивницькому вода подорожчає орієнтовно на 16 грн, а, наприклад, у Чернівцях лише 40 копійок.

Підвищення тарифів на воду заплановано у таких містах:

Київ,

Дніпро,

Черкаси,

Нікополь,

Хмельницький,

Вінниця,

Рівне,

Бровари,

Ужгород,

Львів,

Тернопіль,

Луцьк,

Івано-Франківськ,

Чернівці,

Дрогобич.

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