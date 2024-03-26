Мешканці шести областей України можуть отримати нову грошову допомогу: як подати заявку

Фінансова допомога буде надана мешканцям низки регіонів, зокрема Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politeka.

Отримати багатоцільову грошову допомогу можливо, виходячи з оцінки потреб домогосподарства, яке має відповідати певним соціально-економічним критеріям.

Попереднє схвалення визначається на основі даних, наданих заявником під час телефонної бесіди з представниками Естонської ради у справах біженців або через подання заявки на сайті.

Якщо заявка буде схвалена, українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 3600 грн щомісяця на одну особу протягом трьох місяців. Виплати здійснюються на банківський рахунок заявника.

Якщо під час перевірки з’ясується, що домогосподарство вже отримує подібну допомогу від іншої організації за той же період, виплати припиняться.

Повторне подання заявки можливе через рік або через шість місяців, і лише у випадку, якщо домогосподарство заявника буде відповідати певним критеріям вразливості.

Як подати заявку

Для реєстрації грошової допомоги тимчасово призупинено дзвінки до кол-центру, натомість з’явилось більше можливостей для проведення реєстрації в громадах.

Жителям тимчасово окупованих та нещодавно звільнених територій доступна онлайн-реєстрація з 24 березня 2024 року. Для початку процесу потрібно верифікувати свій мобільний номер, після чого можна заповнити форму за посиланням.

Ваші дані будуть перевірені, і в разі необхідності вам може бути запропоновано надати додаткову інформацію. Остаточне підтвердження призведе до здійснення платежу на вказаний банківський рахунок позивача.

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