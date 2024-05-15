«Нова пошта» відкрила відділення у ще одній європейській країні: скільки коштує доставка та які речі не можна пересилати

«Нова пошта» відкрила перші відділення у цій країні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

Адреси відділень

Так, «Нова пошта» відкрила два нових відділення у Лондоні:

поштове відділення (до 30 кг) за адресою 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT;

вантажне відділення (до 1000 кг) розташоване на Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.

Термін доставки з України до Великобританії – від 5 днів, а вартість залежатиме від ваги вантажу (фактичного або об’ємного):

документи до 1 кг – 900 грн;

посилки до 2 кг – 950 грн;

посилки до 10 кг – 1500 грн;

посилки до 30 кг – 2500 грн.

Також існує можливість замовлення доставки посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

Що дозволено/заборонено відправляти

Відправляти можна:

вживані речі, м’які та розвиваючі іграшки, конструктори;

електроніку та дрібну побутову техніку;

косметичну продукцію: лаки для нігтів, фарби для волосся, косметичні лосьйони;

засоби побутової хімії, на етикетках яких зазначено назву компанії-виробника та склад;

диски або флешки з інформацією, на яких не встановлено паролі.

Надсилати заборонено:

небезпечні предмети: зброя, легкозаймисті рідини та тверді речовини, речовини в балонах під тиском, гази, дезодоранти;

предмети мистецтва: картини, марки, антикварні книги, ікони;

ювелірні вироби та дорогоцінні метали;

лікарські засоби.

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