Бизнес
«Нова пошта» відкрила відділення у ще одній європейській країні: скільки коштує доставка та які речі не можна пересилати
З 13 травня 2024 року українські біженці, які наразі проживають у Великій Британії, зможуть відправляти та отримувати посилки з дому швидко та зручно.
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«Нова пошта» відкрила перші відділення у цій країні.
Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.
Адреси відділень
Так, «Нова пошта» відкрила два нових відділення у Лондоні:
- поштове відділення (до 30 кг) за адресою 42 Fleet St, Temple, EC4Y 1BT;
- вантажне відділення (до 1000 кг) розташоване на Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way, SW17 0JH.
Термін доставки з України до Великобританії – від 5 днів, а вартість залежатиме від ваги вантажу (фактичного або об’ємного):
- документи до 1 кг – 900 грн;
- посилки до 2 кг – 950 грн;
- посилки до 10 кг – 1500 грн;
- посилки до 30 кг – 2500 грн.
Також існує можливість замовлення доставки посилок до 100 кг кур’єром на будь-яку адресу в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.
Що дозволено/заборонено відправляти
Відправляти можна:
- вживані речі, м’які та розвиваючі іграшки, конструктори;
- електроніку та дрібну побутову техніку;
- косметичну продукцію: лаки для нігтів, фарби для волосся, косметичні лосьйони;
- засоби побутової хімії, на етикетках яких зазначено назву компанії-виробника та склад;
- диски або флешки з інформацією, на яких не встановлено паролі.
Надсилати заборонено:
- небезпечні предмети: зброя, легкозаймисті рідини та тверді речовини, речовини в балонах під тиском, гази, дезодоранти;
- предмети мистецтва: картини, марки, антикварні книги, ікони;
- ювелірні вироби та дорогоцінні метали;
- лікарські засоби.
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