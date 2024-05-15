Такого шашлику ви ще не куштували: як зробити маринад до м’яса з одного фрукту

Що треба додати при приготуванні маринаду, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт «Шуба».

Що треба додати до маринаду

Маринад на основі популярного зеленого фрукту – ківі – ідеально підходить для будь-якого виду м’яса — свинини, яловичини чи птиці. Цей маринад надзвичайно ефективний завдяки наявності органічних кислот, які допомагають розкласти колаген в м’ясі і зробити його більш ніжним і соковитим.

Для приготування маринаду вам знадобиться (розрахунок на 4 порції):

свинячий ошийок – 1 кг;

цибуля – 2шт.;

ківі – 2шт.;

томати – 2шт.;

спеції до смаку.

Спосіб приготування

Для початку потрібно помити м’ясо, обсушити його і нарізати на середні кубики. Потім очистіть і дрібно наріжте. Далі варто змішати шматочки свинини з ківі, додати спеції, посолити, поперчити і добре перемішати. Маринад потрібно відправити у холодильник на 30 хвилин.

Поки м’ясо в холодильнику, очистіть цибулю і наріжте її кільцями товщиною 5 міліметрів. Помідори потрібно помити, обсушити і нарізати кружечками товщиною 1 сантиметр.

На шампури нанизуйте у такому порядку – свинина, цибуля і помідори. Смажити шашлик потрібно на розжареному вугіллі, періодично перевертаючи, 20 -30 хвилин. Готовий шашлик краще подавати до столу відразу, коли він ще гарячий.

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