На що будуть скеровані перші €9 млрд з €50 млрд від ЄС

Відомо, що 20 березня Євросоюз виділив 4,5 млрд євро, а до остаточного затвердження плану дій Україна зможе в цілому отримати майже 9 млрд євро допомоги.

Такою інформацією в ефірі «Ми-Україна» поділився член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов. Про це передає Первая Лента.

Він зазначає, що подібний крок партнерів свідчить про високий рівень довіри до України і до реформ, які будуть запроваджуватись.

«Це не просто якась кредитна програма, це саме фінансовий інструмент, який дуже активно використовується в усіх країнах ЄС», — наголосив він.

За словами Леонова, цей документ дуже конкретно передбачає оцінку змін в Україні за 36 індикаторами, за якими будуть нас класифікувати в ЄС. Від того, наскільки успішними будуть ці індикатор залежить надходження фінансової допомоги з боку блоку. План дій уряду — це програма реформ, що будуть здійснюватись коштом та під наглядом ЄС.

Реформи стосуються таких сфер, як управління державними фінансами, боротьба з корупцією, управління держвласністю, покращення бізнес-середовища та розвиток пріоритетних галузей економіки.

На що підуть перші €9 млрд від ЄС

Програма передбачає чітко визначені структури, за якими йтимуть гроші і в які напрямки:

1 млрд євро буде спрямований на підтримку регіональних потреб на відновлення країни та продовження підтримки політики децентралізації;

1 млрд євро буде зарезервований на підтримку малих та середніх підприємств,

майже 7 млрд євро — на підтримку інвестицій в Україну, що буде сприяти економічному відновленню та зростанню.

Леонов зазначив, що фінансова програма з боку ЄС складається з трьох базових та важливих для України елементів — це бюджетна підтримка, інвестиційна підтримка та технічна допомога.

Він зауважив, що це одна з перших таких програм фінансування, та вона має конкретні терміни реалізації, за якими українська сторона має звітувати.

Раніше ПЛ писала про те, що мешканці шести областей України можуть отримати нову грошову допомогу.