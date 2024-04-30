Яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою 10 000 грн: цифра шокує

В Україні громадяни із зарплатою в 10 тисяч грн та з 35 роками стажу можуть розраховувати на пенсію, розмір якої сягає всього 2818,8 грн.

Про це пише Первая Лента з посиланням на OBOZ.UA.

Так, згідно з останньою інформацією ПФУ, в Україні середня зарплата, з якої заплатили єдиний соцвнесок, становить 16 836 грн. Співвідношення 10 тис. грн до вказаної зарплати становить 0,59.

Таким чином, враховуючи середню зарплату за три роки (13 559,41 грн), 35 років стажу та співвідношення 10 тис. грн до середньої зарплати розмір майбутньої виплати становитиме 2818,8 грн.

Серед пенсіонерів близько 2,7 млн тих, хто не переставав працювати. Вони в середньому отримують виплату в розмірі 6 тис. грн. Всього пенсію отримують 10,1 млн осіб. З них найбільша кількість (2,6 млн) отримує пенсійні виплати до 3 тис. грн. Ще 1,7 млн осіб надаються виплати від 3 тис. до 4 тис. грн. Від 4 тис. до 5 тис. грн отримують 1,8 млн українців.

Отже, більшість українців на заслуженому відпочинку отримують виплати в розмірі до 5 тис. грн. Високі пенсії (від 10 тис. грн) отримують лише 1,2 млн громадян.

Варто зазначити, що ефективна пенсійна система створити всі умови, щоб працівник зміг отримувати на заслуженому відпочинку близько 60% звичного доходу. Міжнародна організація праці рекомендує: мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку.

В Україні, на жаль, ця норма діє лише щодо окремих пільгових категорій (наприклад, судді можуть отримувати 80% зарплати на пенсії) або стосовно найбідніших. Українець із середньою зарплатою та стажем у 35 років на заслуженому відпочинку отримує пенсію, розмір якої не досягає навіть 30% звичного доходу.

Раніше ПЛ писала про те, кому з українців не варто поспішати з виходом на пенсію і чому це може бути вигідно.