Як платити менше за комуналку, не маючи пільг

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politeka. Як виявилось, існує спосіб оплати, який дозволяє ефективно заощадити кошти українцям.

Зазначається, що за останній рік в Україні було введено єдиний тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн за кіловат-годину. Окрім того, вартість розподілу збільшилася з 25% до 50%.

До цього моменту існували два «соціальних» тарифи для населення та один для бізнесу, проте з червня 2023 року вони змінились єдиним тарифом незалежно від обсягу споживаної електроенергії.

Таке зростання вартості на 70% змусило багатьох шукати способи зменшення витрат. Платити менше допоможе багатотарифний облік, такий як двозонний або тризонний тариф. Вони передбачають, що вартість електроенергії залежить від часу споживання, зокрема, у пікові години вона буде вищою, а в не пікові — значно нижчою.

Щоб перейти на доступні тарифи необхідно звернутися до платформи «Персональний кабінет» та подати заяву на сайті місцевого обленерго. Потім необхідно оплатити відповідний рахунок за перехід на новий тарифний облік. Тривалість процесу переходу займає приблизно два тижні. Варто зазначити, що для цього у вас повинен бути лічильник відповідного зразка.

Також існує варіант особистого звернення до Центру обслуговування клієнтів у своєму місті чи за місцем проживання в міський/обласний район електромереж.

Раніше ПЛ писала про те, що в Україні підвищать тарифи на воду.