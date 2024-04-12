Ціни на золото досягли історичного максимуму: що буде далі

Покупки центральних банків на тлі геополітичної напруги підтримали імпульс.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters.

Спотове золото зросло в ціні на 0,9% до 2395,56 доларів за унцію. Ф’ючерси на американське золото зросли на 1,7% — до 2413,00 доларів.

За словам аналітика ACY Securities Луки Сантоса, війни, які відбуваються по всьому світу, змушують людей скуповувати золото.

«Якщо ми подивимося на історію, це завжди відбувалося, оскільки золото — це безпечна гавань», — зазначив експерт.

Не дивлячись на недавні дані щодо інфляції та сильний звіт про зайнятість у США минулого тижня, який викликав ще більше питань щодо можливості зниження ставок цього року, золото готується до четвертого щотижневого зростання поспіль. За рік вартість зросла на понад 15%.

Менеджер із продажу дилера Silver Bullion Вінсент Тай уточнює, що ціни на золото продовжать зростати у найближчі два місяці.

«З технічного погляду, це ралі є результатом виходу цін на золото з рекордного 42-місячного періоду консолідації. Це схоже на те, начебто слабшає стиснута пружина», — додав він.

Вищі відсоткові ставки знижують привабливість володіння золотом, що не приносить дохід. Європейський центральний банк зберіг процентні ставки на рекордно високому рівні, але натякнув на те, що може почати знижувати їх уже у червні.

Навіщо купують золото

Люди часто купують золото як притулок або інвестиції. Для цього є декілька причин:

Захист від інфляції. Золото має статус інфляційного притулку, тому що його ціна зазвичай зростає в періоди високої інфляції. Це пов’язано з тим, що золото є обмеженим ресурсом і його кількість у світі обмежена.

Золото має статус інфляційного притулку, тому що його ціна зазвичай зростає в періоди високої інфляції. Це пов’язано з тим, що золото є обмеженим ресурсом і його кількість у світі обмежена. Геополітична нестабільність. Золото вважається більш стабільним активом у умовах військових конфліктів, економічних криз, політичних негараздів, які часто сильно впливають на валюти та фінансові ринки.

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