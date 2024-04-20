Українцям готують підвищення зарплат: за рахунок чого це планують зробити

Втім, здебільшого воно відбуватиметься не за рахунок збільшення фонду зарплати, а за рахунок звільнення працівників.

Такі тенденції простежуються у дослідженні «Ділові очікування підприємств України» за перший квартал 2024 року, оприлюдненому Нацбанком України. Про це повідомляє Первая Лента.

Так, відповідно до результатів опитування, бізнес планує підвищити упродовж 12 місяців зарплату найманим працівникам в середньому на 8,7%. Таку відповідь дали 62,6% респондентів. До речі, в останньому кварталі 2023 року таких було менше – лише 57,9%.

Водночас роботодавці розуміють, що майбутній рік буде важким для України, як політично, так і економічно. Відповідно, ні у кого не має гарантій з приводу розквіту бізнесу. А отже, підприємці шукають способи, щоб протриматись на ринку за будь-яку ціну. Зокрема, ціною їхньої відносної стабільності може стати наявність кваліфікованих кадрів, яких потрібно зберегти. А для цього виникає потреба підвищувати фахівцям зарплати.

Оскільки на великі доходи вони не розраховують, то й збільшувати фонд зарплати ніхто не поспішає. Таким чином, підвищити зарплату персоналу можна лише за рахунок його скорочення. Звісно, що першими будуть звільняти найменш ефективних працівників. Скорочення персоналу, відповідно до опитування, планують провести 6,3% опитаних роботодавців. Майже стільки ж їх було серед опитаних у 4 кварталі минулого року – 6,5%.

Цікаво, що першими будуть звільнені чоловіки. І не тому, що вони менш ефективні, а через те нині чоловіки не вважаються стабільною робочою силою, адже будь-якого дня їх можуть мобілізувати. Тому на робочих місцях, які не потребують надмірних фізичних навантажень, планують залишати жінок.

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