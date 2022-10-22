Евросоюз выделит Украине до конца года 9 миллиардов евро макрофинансовой помощи

До конца 2022 года Евросоюз перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в объеме 9 млрд евро, но уже сейчас лидеры ЕС обдумывают, как обеспечить стабильное финансирование базовых потребностей Украины в 3−4 млрд евро в месяц. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам второго дня работы Европейского совета, сообщает Укринформ.

Фото: pixabay.com

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Подробности

«Всего Е С с начала года поддержал Украину на сумму 19 млрд евро. Но внимание при обсуждении сегодня было больше приковано к следующему году, поскольку для Украины очень важно иметь предполагаемый, надежный и стабильный приток поступлений», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что по оценке европейской стороны, а также по информации, поступающей от правительства Украины, страна в следующем году потребует от 3 до 4 млрд евро в месяц для покрытия базовых нужд.

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Эта сумма, по словам президента Еврокомиссии, будет совместно финансироваться Евросоюзом, его партнерами и друзьями в США и международными финансовыми институтами.

«Дискуссия затрагивала выделение суммы 1,5 млрд евро в месяц для Украины, которая будет финансироваться Европейским Союзом. В общей сложности это составляет сумму в 18 млрд евро в течение следующего года. Это тот объем, на который может рассчитывать Украина, который будет стабильным и предполагаемым источником поступления средств. Мы поручили министрам финансов разработать необходимый механизм», — отметила фон дер Ляйен.

Источник: МинФин