Премьер-министр Японии призвал Путина не применять силу для изменения статус-кво в Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал президента России Владимира Путина разрешить споры вокруг Украины дипломатическим путем. Япония выступает против применения силы для изменения статус-кво, сказал он после телефонного разговора с Путиным.

«Я сказал президенту Путину, что мы с серьезной озабоченностью внимательно следим за ситуацией в Украине. Я призвал его искать решение, которое было бы приемлемым для всех заинтересованных стран, путем дипломатических переговоров, а не путем насильственного изменения статус-кво», — сказал Кишида NHK, пишет Первая Лента.

В ходе переговоров лидеры договорились продолжить диалог по кризису вокруг Украины и переговоры по российско-японскому мирному договору после Второй мировой войны, сказал Кисида. Обе страны не подписали мир в связи с продолжающимся десятилетиями спором из-за четырех островов в Тихом океане, оккупированных Красной Армией.

Кисида ранее заявлял, что в случае вторжения России в Украину Япония примет «соответствующие меры, включая санкции, по согласованию с G7 и другими странами». Однако, по данным агентства Kyodo, перед разговором с Путиным он сигнализировал о своем нежелании вводить санкции против России, чтобы не навредить переговорам о возвращении спорных островов. «Мы должны работать над снижением напряженности, учитывая наши отношения с Россией», — сказал он.

Ранее мы сообщали, Россия перебрасывает войска в сторону Украины и собирает кровь.