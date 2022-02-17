Политика

Россия перебрасывает войска в сторону Украины и собирает кровь — Глава Пентагона

Все приближается к большой войне

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 17 февраля, 2022
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США отмечают, что Россия накапливает кровь, перебрасывает свои войска к границам с Украиной и увеличивает активность военно-воздушных сил, заявил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

«Не так давно я сам был солдатом. Я не понаслышке знаю, что есть причина для такой деятельности. И это, конечно, не делается, если вы собираетесь собирать вещи и идти домой», — сказал Остин, бывший генерал армии США, пишет Первая Лента.

Россия уже аккумулировала 150 000 человек вокруг границ Украины заявил в среду президент США Джо Байден. В четверг представители Белого дома сообщили, что к границам перебрасываются тысячи солдат.

Несмотря на заверения Москвы об отводе частей от границы с Украиной, страны НАТО и Запада говорят о все еще реальной угрозе российского вторжения в эту страну.

Ранее Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину. Он считает, что это может произойти уже в ближайшие несколько дней.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 17 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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