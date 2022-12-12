Китай успешно запустил два экспериментальных спутника

Фото

12.12.2022 17:08

Укринформ

В понедельник Китай произвел успешный запуск двух экспериментальных спутников с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Запуск космических аппаратов "Шиянь-20А" и "Шиянь-20Б", которые предназначены для испытаний новых технологий космического мониторинга, состоялся в 16:22 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (CZ-4C или "Великий поход-4В" ).

Спутники вышли на заданную орбиту.

Читайте также: Китай запустил еще один спутник для зондирования Земли

Этот запуск стал 454-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Как сообщал Укринформ, новый китайский спутник дистанционного зондирования был запущен с космодрома Тайюань на севере Китая в 02:31 пятницы по пекинскому времени.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ