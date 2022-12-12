Технологии

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника

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12.12.2022 17:08

Укринформ

В понедельник Китай произвел успешный запуск двух экспериментальных спутников с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

Запуск космических аппаратов "Шиянь-20А" и "Шиянь-20Б", которые предназначены для испытаний новых технологий космического мониторинга, состоялся в 16:22 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (CZ-4C или "Великий поход-4В" ).

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника

Спутники вышли на заданную орбиту.

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Этот запуск стал 454-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай успешно запустил два экспериментальных спутника

Как сообщал Укринформ, новый китайский спутник дистанционного зондирования был запущен с космодрома Тайюань на севере Китая в 02:31 пятницы по пекинскому времени.

Фото: Синьхуа

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 12 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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