Китай успешно запустил два экспериментальных спутника
Китай успешно запустил два экспериментальных спутника
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12.12.2022 17:08
Укринформ
В понедельник Китай произвел успешный запуск двух экспериментальных спутников с космодрома Цзюцюань (Северо-Западный Китай).
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
Запуск космических аппаратов "Шиянь-20А" и "Шиянь-20Б", которые предназначены для испытаний новых технологий космического мониторинга, состоялся в 16:22 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" (CZ-4C или "Великий поход-4В" ).
Спутники вышли на заданную орбиту.
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Этот запуск стал 454-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".
Как сообщал Укринформ, новый китайский спутник дистанционного зондирования был запущен с космодрома Тайюань на севере Китая в 02:31 пятницы по пекинскому времени.
Фото: Синьхуа
По материалам: Укринформ