Монетизація та інші круті функції для бізнесу: що нового з’явилось у Telegram

Вона дозволяє авторам каналів отримувати фінансову винагороду за свою працю.

Розробники месенджеру повідомили, що тепер творці контенту можуть розраховувати на 50% доходу від реклами, яка розміщується на їхньому каналі. Це оновлення відкриває нові можливості для монетизації креативності та зусиль авторів.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Comments.ua.

Втім, щоб отримати дохід, автор повинен використовувати блокчейн платформи TON і криптовалюти Tonco, а це вносить певні обмеження. Зокрема, в Україні та країнах СНД ця функція поки що недоступна.

Крім цього, оновлення Telegram включає низку інновацій, спрямованих на розширення функціоналу бізнес-акаунтів. Користувачі отримають можливість перевести свій особистий обліковий запис у бізнес, де вони одержать доступ до ряду нових інструментів. Серед них – можливість вказівки локації, годин роботи та FAQ, що особливо актуально для представників малого та середнього бізнесу.

Адаптація тексту та стікерів на сторінці нового чату, а також перетворення посилань на наочні кнопки з конкретними діями, такими як «Забронювати столик» або «Дізнатися про статус замовлення» суттєво підвищують зручність взаємодії з клієнтами.

Можливість вказувати дату народження в особистому профілі з налаштуваннями приватності та можливість інтеграції власного каналу у профіль як вітрину своїх послуг чи продуктів допомагає створювати максимально зручний та функціональний інструменту для ведення бізнесу.

Щоб активувати нові функцій користувачам потрібно оновити мобільний додаток через Google Play або App Store. Варто зазначити, що це оновлення є одним із найбільш значущих для платформи останнім часом, тому що воно відкриває нові горизонти для авторів контенту та підприємців.

Раніше ПЛ писала про те, як підвищити рівень безпеки в Telegram.