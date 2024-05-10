Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро: куди направлять кошти

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення прес-центр Міненерго за результатами зустрічі Германа Галущенка та федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце.

В Міненерго повідомили, що кошти будуть спрямовані на якомога швидше відновлення енергетичної галузі після масованих атак росіян. Угоду підписав голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW для фінансування проєкту Підвищення ефективності передачі електроенергії.

Галущенко висловив подяку Уряду Німеччини та Німецькому банку розвитку KfW за політичну підтримку та фінансову допомогу, яка надходить від німецьких урядових, громадських організацій та компаній, спрямованої на оперативне відновлення пошкоджених чи зруйнованих об’єктів критичної енергетичної інфраструктури, зокрема і в межах Німецько-Українського енергетичного партнерства.

«Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога», — зазначив Галущенко, додавши, що кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК Укренерго.

Загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії РФ НЕК «Укренерго» залучила понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії. Це є особливо важливим для забезпечення енергетичної безпеки держави та синхронної роботи об’єднаної енергосистеми України з європейською мережею операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E).

Окремо міністр енергетики подякував німецькій стороні за найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України — 225 млн євро.

Федеральний міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце своєю чергою наголосила, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в протистоянні російській агресії. Чиновниця зауважила, що Росія, яка щодня завдає ударів по об’єктам української енергетики і прагне позбавити українців доступу до електропостачання, не повинна досягнути своєї мети, зокрема завдяки допомоги Україні з боку західних партнерів.

Раніше ПЛ писала про те, що українським підприємцям виплатять до 500 000 грн на розвиток свого бізнесу.