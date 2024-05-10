Які продукти обов’язково мають бути у раціоні кожного

Але не зовсім правильне рішення. Варто навчитись вживати правильні жири і знати у яких пропорціях та кількості це потрібно робити.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на допис експерта з харчування Наталії Матішинець в Instagram.

Які функцію виконують жири в організмі

Невелика кількість жиру — важлива частина здорового збалансованого харчування.

Цей елемент допомагає організму засвоювати вітаміни А, D та Е. Ці вітаміни жиророзчинні, а це означає, що вони можуть засвоюватися лише за допомогою жирів.

Жири також відіграють велику роль у побудові клітин шкіри, судин та нервових закінчень.

Корисні ненасичені жири є будівельним матеріалом безлічі гормонів нашого організму, включаючи ті, які відповідають за репродуктивну функцію, а також кортикостероїдні гормони.

Водночас насичені жирі, навпаки, дуже шкодять організму, підвищуючи рівень холестерину у крові. Найбільше таких жирів в обробленому м’ясі, твердих сирах, незбираному молоці, вершках, у вершковому маслі, салі, в пальмовій олії і кокосовій олії.

Які продукти потрібно включити в раціон

Правильні жири так само необхідні нашому організму, як і інші мікроелементи. Вони підтримують здоров’я серця та мозку, покращують поглинання важливих вітамінів та антиоксидантів, і навіть допомагають знизити ризик виникнення деяких захворювань.

Які продукти потрібно їсти:

горіхи;

авокадо;

насіння;

риба;

морепродукти;

оливки та оливкова олія;

водорості.

Експерт радить раціонально комбінувати ці продукти у тарілці, щоб забезпечити своє тіло всіма необхідними жирними кислотами та мікроелементами.

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