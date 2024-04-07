Чому не вмикається ноутбук і як виправити ситуацію

Сучасний світ важко уявити без ноутбуків, комп’ютерів та телефонів. Ми проводимо у них багато часу: працюємо, переглядаємо фільми та інший контент на онлайн-платформах, вмикаємо ігри. До речі, на вашому телефоні можуть стояти застосунки, які розряджають його найбільше. Проте бувають ситуації, що перестає вмикатися ноутбук.

Первая Лента з посиланням ITbox пише, що подібна ситуація може трапляється з кількох причин. Проблеми можуть бути з зарядним пристроєм, екраном або дискретною відеокартою.

Зарядка

Підключений до мережі ноутбук сигналізує про це спеціальним світловим індикатором. Якщо цього не відбувається, то є ймовірність, що вийшов з ладу зарядний пристрій. Для перевірки необхідно під’єднати його до іншого ноутбука, щоб зрозуміти, чи справа саме у ньому. Ймовірно, доведеться придбати новий зарядний пристрій.

Екран

В разі ж якщо після звукового привітання Windows картинка не з’явилася, причиною може бути несправність дисплею. Не виключено, що ви просто випадково вимкнули екран. Використайте гарячі клавіші, зокрема, [Fn]+[F6], [Fn]+[F4] чи [Fn]+[F7].

Можливо, є проблеми з підсвічуванням. Для перевірки варто увімкнути ліхтар та спрямувати його на екран. Якщо зображення дуже тьмяне, значить проблема — саме з підсвіткою. Треба звертатися до спеціалістів.

Ще одна причина — поломка матриці. Ви зрозумієте це, якщо гарячі кнопки не вмикаються та немає зображення.

Дискретна відеокарта

Це буде актуально, якщо у вашому ноутбуці є дискретна карта, а не лише відеоядро в процесорі. У такому випадку доведеться відкрити відеокарту. Треба відкрити задню панель, від’єднати кріплення системи охолодження, а тоді — карту. Буває так, що відеочіп впаяний в материнську плату. Тоді не треба самостійно щось робити. Зверніться до фахівця.

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