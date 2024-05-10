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Коли краще пересаджувати кімнатні рослини та чому це корисно

Багато кімнатних рослин походять з тропічних регіонів, тому мають потребу у великій кількості світла або води.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Для того, щоб вони росли міцними та не хворіли, вони потребують регулярного догляду та правильної заміни ґрунту.

Коли краще пересаджувати кімнатні рослини та чому це корисно, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Martha stewart.

Як часто потрібно замінювати ґрунт

Це залежить від виду рослини. Швидше зростаючі кімнатні рослини потрібно пересаджувати щороку. Рослини, які ростуть повільніше, як-от кактуси та сансевієрії, можна пересаджувати раз у півтора-два роки.

Весна — це ідеальна пора для пересадки кімнатних рослин із використанням свіжого ґрунту. У цей час рослини зможуть отримувати велику кількість сонячного світла, тому матимуть значний ріст коренів, що вимагатиме посадки їх у більший горщик.

Пересадка також потрібна, коли рослина виглядає висохлою і легко виймається з горщика, коли ви намагаєтеся її дістати.

Крім того, якщо при поливі рослини вода тече на дно горщика, це означає, що більше не залишається органічних матеріалів для утримання вологи.

З пересадкою не потрібно відтягувати, якщо ви бачите, що рослина погано росте і починає жовтіти, а також ґрунт стає занадто твердим на дотик.

Ще одна причина для пересадки – ви бачите багато корінців, що ростуть із дренажного отвору на дні горщика.

Чим корисне регулярне пересадження

Регулярне пересадження необхідне для здорового росту рослин. Коріння рослини в горщику з часом розростається та горщик стає занадто малим. Як результат, коріння проростає до стінок горщика, а зростання над ґрунтом уповільнюється.

Більші рослини можна пересаджувати кожні чотири-п’ять років. Для цього потрібно обрати горщик більшого розміру. Коріння отримає можливість розвиватися, а листя у свіжому та пухкому ґрунті стане більшим і міцнішим.

Коли краще пересаджувати рослини

Найкраще проводити процедуру з 16:00 до 20:00. За ніч рослина адаптується до нових умов.

Не рекомендується пересаджувати рослини вранці, адже квітка лише пробудилася від сну і не готова до стресових ситуацій. Вдень же підвищується температура повітря, а сама рослина перебуває на самому піку активності. Це впливатиме на швидкість розвитку після пересадки.

Раніше ПЛ писала про 5 помилок при вирощуванні орхідеї, які можуть привести до загибелі рослини.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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