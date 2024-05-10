Коли краще пересаджувати кімнатні рослини та чому це корисно

Для того, щоб вони росли міцними та не хворіли, вони потребують регулярного догляду та правильної заміни ґрунту.

Коли краще пересаджувати кімнатні рослини та чому це корисно, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Martha stewart.

Як часто потрібно замінювати ґрунт

Це залежить від виду рослини. Швидше зростаючі кімнатні рослини потрібно пересаджувати щороку. Рослини, які ростуть повільніше, як-от кактуси та сансевієрії, можна пересаджувати раз у півтора-два роки.

Весна — це ідеальна пора для пересадки кімнатних рослин із використанням свіжого ґрунту. У цей час рослини зможуть отримувати велику кількість сонячного світла, тому матимуть значний ріст коренів, що вимагатиме посадки їх у більший горщик.

Пересадка також потрібна, коли рослина виглядає висохлою і легко виймається з горщика, коли ви намагаєтеся її дістати.

Крім того, якщо при поливі рослини вода тече на дно горщика, це означає, що більше не залишається органічних матеріалів для утримання вологи.

З пересадкою не потрібно відтягувати, якщо ви бачите, що рослина погано росте і починає жовтіти, а також ґрунт стає занадто твердим на дотик.

Ще одна причина для пересадки – ви бачите багато корінців, що ростуть із дренажного отвору на дні горщика.

Чим корисне регулярне пересадження

Регулярне пересадження необхідне для здорового росту рослин. Коріння рослини в горщику з часом розростається та горщик стає занадто малим. Як результат, коріння проростає до стінок горщика, а зростання над ґрунтом уповільнюється.

Більші рослини можна пересаджувати кожні чотири-п’ять років. Для цього потрібно обрати горщик більшого розміру. Коріння отримає можливість розвиватися, а листя у свіжому та пухкому ґрунті стане більшим і міцнішим.

Коли краще пересаджувати рослини

Найкраще проводити процедуру з 16:00 до 20:00. За ніч рослина адаптується до нових умов.

Не рекомендується пересаджувати рослини вранці, адже квітка лише пробудилася від сну і не готова до стресових ситуацій. Вдень же підвищується температура повітря, а сама рослина перебуває на самому піку активності. Це впливатиме на швидкість розвитку після пересадки.

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