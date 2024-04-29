Технологии

Чи шкідливо класти телефон під подушку

Існує думка, що подібна звичка може стати причиною вибуху.

Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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Є багато міфів, які стосуються заряджання телефону та його використання, але деякі з них мають частку правди. Серед людей є поширена думка, що коли смартфон покласти під подушку, то він може вибухнути.

Дійсно, такі випадки траплялись, проте вони аж ніяк не виникали через те, гаджет лежав під подушкою. Найчастіше вибух спричиняв несправний акумулятор. Проте класти телефон під подушку не варто з іншої причини. Про це пише Первая Лента з посиланням на портал CotgIT.xyz.

Чому не можна класти телефон під подушку

Раніше для смартфонів використовували нікель-кадмієві акумулятори. Вони неабияк перегрівались. Висока температура спричиняла самозаймання або навіть вибух. Проте це були рідкісні випадки. Зазвичай батарея просто починала втрачати ємність та швидше втрачала заряд.

Сучасні телефони мають літієві акумулятори. Вони теж не дуже добре переносять підвищення температури, тому їх не рекомендується класти під подушку чи залишати під сонячним промінням.

Якщо вночі покласти поруч телефон і накрити його подушкою чи ковдрою, то це спричинить порущення механізму охолодження та суттєво знизить термін експлуатації елементу живлення.

Раніше ПЛ писала про те, чому не можна заряджати смартфон до 100%.

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Арина Марченко Send an email 10 часов ago
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