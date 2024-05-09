В Росії дрони атакували НПЗ та дві нафтобази: наслідки ударів

Про це пише Первая Лента з посиланням на Укрінформ та «Слово і діло».

Джерело у правоохоронних органах розповіли, що внаслідок успішної операції, в якій були задіяні ударні безпілотники СБУ, були уражені дві нафтобази в Краснодарському краї.

«Цієї ночі «бавовна» розквітла на двох нафтобазах у селі Юрівка біля Анапи в Краснодарському краї РФ», — сказав співрозмовник.

За його словами, ці нафтобази є перевалочними для постачання пального окупаційним війскам, які знаходяться у Криму, оскільки розташовані неподалік від півострова.

Російські пабліки поширюють відео пожеж, які виникли внаслідок ударів. За даними місцевої влади, для ліквідації залучили 62 людини та 100 одиниць техніки.

Але не Краснодарським краєм єдиним.

Також сьогодні, 9 травня, українські безпілотники успішно атакували підприємство «Салаватнафтооргсинтез», яке належить російському «Газпрому».

За повідомленням російських Telegram-каналів, пошкоджень зазнала одна з установок на території підприємства, однак завод продовжує працювати у штатному режимі.

Пізніше стало відомо, що безпілотник поцілив в установку каталітичного крекінгу. Після цього співробітники підприємства почули вибух та спостерігали дим у районі Південної прохідної.

За словами голови Республіки Башкортостан Радія Хабірова, наразі на місці ведуть роботи екстрені служби та керівники силових відомств. Попередньо, постраждалих немає.

Варто зазначити, що НПЗ у Башкирії, який атакував дрон, знаходиться приблизно за 1400-1500 км від кордону з Україною.

Раніше ПЛ писала про те, що у Росії за прямим дорученням Путіна розпочинають навчання із застосування тактичної ядерної зброї.