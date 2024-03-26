Чому смартфон не бачить навушники і як це виправити

Водночас багато користувачів стикаються з неприємними проблемами при спробі з’єднати смартфон із гаджетом через Bluetooth. Часто пристрій взагалі не бачить навушники або не хоче встановлювати з’єднання.

Первая Лента з посиланням на «Телеграф» розповідає про те, чому виникають такі проблеми та як виправити ситуацію.

Чому смартфон не бачить навушники і як це виправити

Перешкоди та дальність дії. Це одна з головних причин, чому гаджет не може з’єднатися з навушниками. Перешкоди від інших електронних пристроїв, металеві предмети або товсті стіни заважають проходженню Bluetooth. Щоб виправити цю проблему, переконайтеся, що поряд немає інших пристроїв, які випромінюють сильні бездротові сигнали. Також рекомендується підійти ближче до смартфону і тримати телефон у межах рекомендованого діапазону навушників Bluetooth.

Несумісність. Не всі смартфони та навушники сумісні один з одним, особливо якщо вони використовують різні версії Bluetooth або кодеки. Перш, ніж намагатися створити пару, знайдіть інформацію про їхні технічні характеристики, щоб переконатися у сумісності. Якщо проблема нікуди не зникла, спробуйте оновити прошивку навушників або смартфона до останньої версії, оскільки виробники часто випускають оновлення, щоб покращити з’єднання Bluetooth.

Збої у програмному забезпеченні. Буває і так, що розрив з’єднання Bluetooth спричиняють помилки в програмному забезпеченні смартфона або навушників. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте перезавантажити обидва пристрої та очистити Bluetooth-кеш на смартфоні. Якщо це не допоможе, спробуйте скинути налаштування Bluetooth на обох пристроях до стандартних заводських налаштувань або завантажте оновлення програмного забезпечення.

Низький рівень заряду акумулятора на смартфоні чи навушниках також може впливати на з’єднання Bluetooth. Перед тим, як створити пару, переконайтеся, що обидва пристрої достатньо заряджені, оскільки розряджений акумулятор може викликати уривчасте з’єднання або взагалі не побачити навушники.

Механічні пошкодження. Несправності смартфону або навушників, наприклад, потрапляння води або пошкодження антени Bluetooth, можуть також стати причиною перебоїв у з’єднанні. Перевірте обидва пристрої на наявність видимих пошкоджень і спробуйте скоротити відстань до смартфона, щоб покращити рівень сигналу.

Раніше ПЛ писала про те, у яких випадках заряджати смартфон небезпечно.